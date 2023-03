Horn: Bewährtes Rezept seit mehr als 30 Jahren

Herta Aigner und Elfriede Zeitlberger hatten 1992 die Idee, auch in Horn die „Aktion Familienfasttag“ der Katholischen Frauenbewegung Österreichs zu beginnen. Hermine Gundinger, Gerlinde Fenz, Elisabeth Bernhard, Aloisia Endl, Christine Bauer, Maria Pascher und Annemarie Schmutzenhofer waren gleich bereit, mitzumachen. Das Angebot, am zweiten Fastensonntag gemeinsam im Pfarrsaal gute Suppen und Eintöpfe zu essen und damit Gutes zu tun, wurde auch heuer wieder sehr gut angenommen, viele Portionen wurden auch abgeholt und zu Hause verzehrt. Für die Aktion Familienfasttag kamen dabei in Horn 1.155 Euro zusammen.

Zeitlberger – sie unterrichtete in der Fachschule für wirtschaftliche Berufe – kreierte dafür einen Fastensuppeneintopf. Nach diesem Rezept wird auch heute noch gekocht, im Laufe der Jahre wurde das Angebot um Chili con carne, Karfiolcremesuppe und Gemüseeintopf erweitert. Seit Beginn dieser Aktion unterstützen auch die Partner der aktiven Frauen nach Kräften bei der Vorbereitung, beim Verkauf und bei den Nacharbeiten. Heuer kochten einige junge Mütter mit Pastoralassistentin Bettina Schlegel erstmals eine Süßkartoffelsuppe, die bis zur letzten Portion wegging.

Von 1992 bis 1999 wurde die Fastensuppe von den Frauenteams in den Arkaden der Piaristenkirche angeboten, seit 2004 im Pfarrhof in der Thurnhofgasse. Nur in den Jahren 2000 (Renovierung der Piaristenkirche) und 2020 (Pandemie) gab es kein Fastensuppenessen. 2003 haben die Pfadfinder diese Aktion übernommen, 2021 und 2022 gab es „Fastensuppe to go“.

