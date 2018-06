Mehr als 4.000 freiwillige Arbeitsstunden investierten die rund 85 Bewohner des Dorfes Nödersdorf in den vergangenen zwei Jahren in den Bau ihres neuen Dorfgemeinschaftshauses. Dass sich das ausgezahlt hat, davon konnte man sich bei der Eröffnung des Hauses am 27. Mai überzeugen.

Stolz auf diese Leistung zeigte sich auch Christoph Schürz, Obmann des 2011 gegründeten Dorferneuerungsvereins Nödersdorf. Bei der Gründung habe sich der Verein drei Ziele gesetzt, die nun mit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses allesamt erreicht worden seien. Schon zuvor hatte der Verein – ebenfalls dank des Einsatzes vieler Freiwilliger – schon den Spielplatz in Nödersdorf errichtet und die Umzäunung um den Löschteich fertig gestellt. Es sei schön zu bemerken, dass bei diesen Projekten „alt und jung“ Seite an Seite anpacken, so Schürz. Einen Dank an die öffentliche Hand richtete Ortsvorsteher Johannes Vogler. Er sei überglücklich, dass man Nödersdorf die Möglichkeit zum Bau dieses Gemeinschaftshauses gegeben habe.

Ehrenurkunden für Schürz, Schopf & Vogler

Da das Land, die Gemeinde und die Dorf- und Stadterneuerung die Finanzierung des Gebäudes übernommen haben (215.000 Euro), „hat der Ort nur die Arbeit machen müssen, aber keinen Cent selbst investieren müssen“, so Vogler. Gerade diese Arbeit sei es aber, die die Stärke der kleinen Ortschaften in unserer Region seien, gab Landtagsabgeordneter Jürgen Maier den Dank an die freiwilligen Helfer zurück. Schließlich werde ja auch nicht „das Geld von Jürgen Maier oder Franz Huber hier investiert, sondern das des Steuerzahlers“, meinte Maier. Aufgabe der Politik sei es, diese Gelder in sinnvolle Bahnen zu lenken: „Und der Geist, der in unseren Ortschaften lebt und der Zusammenhalt, der hier herrscht, haben es verdient, unterstützt zu werden“.

Bürgermeister Franz Huber holte dann einige der Personen, die sich beim Bau des Hauses besonders hervorgetan haben, vor den Vorhang. So erhielten Dorferneuerungsverein-Obmann Christoph Stürz, Ortsvorsteher Johannes Vogler und Feuerwehrkommandant Karl Schopf Ehrenurkunden der Gemeinde Pernegg. Aber auch die älteste Gemeindebürgerin, Hermine Offenberger, und Ingrid Schillinger wurden ausgezeichnet. Die beiden haben sich um die Verpflegung der Freiwilligen während der Bauzeit gekümmert. „Und dass die Mehlspeisen gut gewesen sind, sieht man an Johannes Vogler. Der hat in den zwei Jahren Bauzeit kein Deka abgenommen“, scherzte Maier.

Die Segnung des Dorfgemeinschaftshauses wurde von Pfarrer Sebastian Kreit vorgenommen, der vor dem Festakt auch die Festmesse zelebrierte.