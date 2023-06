Schmuckkästchen für das Starreiner Zentrum

„Ihr könnt stolz auf euren Hauptplatz mit dem neuen Feuerwehr- und Dorfgemeinschafshaus sein, den eure Feuerwehr und die Bewohner von Starrein zu einem großen Teil in freiwilligen Arbeitsstunden mit finanzieller Unterstützung des Landes Niederösterreich und der Gemeinde Weitersfeld errichtet haben“, sagte Bürgermeister Reinhard Nowak bei diesem Festakt. Das Projekt wurde auf Initiative von Ortsvorsteher Josef Rockenbauer und Feuerwehr-Kommandant Alfred Gwirtner seit dem Jahr 2019 umgesetzt. Gemeinsam mit ihren Kameraden wurde vor allem in den vergangenen beiden Jahren intensiv an der Neugestaltung des Starreiner Ortszentrums gearbeitet.

Das neue Starreiner Ortszentrum bei der Segnung durch Pfarrer Simon Petrus. Foto: Leo Nowak

Beim großen Dorffest überzeugten sich die Bevölkerung, Gäste aus der Region und Ehrengäste bei mehreren Gelegenheiten von diesem neuen Schmuckkästchen. Den Beginn machte der Seniorennachmittag am Samstag, der in einem bunten „Riesenwuzzlerturnier“ der Jugend mit einer Live-Combo am Abend seine Fortsetzung fand. Am Sonntag zelebrierte Pfarrer Simon Petrus die Dankmesse, die von der Weitersfelder Jugendkapelle musikalisch umrahmt wurde und segnete anschließend das neue geräumige Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus. Gemeinsam mit der Ortskapelle bildet es jetzt auf dem von der Straßenmeisterei Geras im Rahmen der Ortsdurchfahrt stilvoll gestalteten „Starreiner Hauptplatz“ ein nettes Ambiente.

Die Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Horn Matthias Krall und der Feuerwehr-Landesverbandsdirektion-Stellvertreter Martin Boyer gratulierten der Bevölkerung zu dieser Aufwertung des kleinen Ortes. Die Ortsvertreter ihrerseits dankten der Gemeinde Weitersfeld, allen Sponsoren Landtagsabgordneten Franz Linsbauer sowie Landesrat Ludwig Schleritzko für die Unterstützung durch die Landesregierung. „Wir sind für euch da, wie auch ihr für die Bevölkerung und für eure Orte“, versicherte Letzterer den anwesenden Abordnungen der sieben Feuerwehren der Marktgemeinde. Die Kosten von rund 350.000 Euro teilten sich Land, Gemeinde und Feuerwehr.