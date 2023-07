Horner Kulturpreis für Oswald Liebhart

In der Galerie Thurnhof würdigten die Vertreter der Stadtgemeinde die Verdienst des akademischen Malers Oswald Liebhart. Galerist Toni Kurz meinte dabei, dass der Kunstverein Horn wunderbare Eröffnungen kenne, eine Finnisage aber ganz selten organisiert werde: „Aber für Oswald Liebhart machen wir alle 98 Jahre eine Ausnahme.“

„Im Rahmen der Ausstellungseröffnung vor sechs Wochen waren sehr viele Leute anwesend und auch während der Ausstellung kamen sehr viele Kunstinteressierte, bewunderten die Werke und meinten: ,Aber malen kann er'“, sagte Toni Kurz. Es sei eine wunderbare Ausstellung gewesen, das beweise auch die Tatsache, dass einige Bilder gleich gekauft wurden. Da die Bilder nun leider abgehängt werden, nutzte die „Starbesetzung“ der Gemeinde mit Bürgermeister Gerhard Lentschig, Vizebürgermeister Heinz Nagl und Kulturstadtrat Martin Seidl die Gelegenheit, um die Schaffenskraft von Oswald Liebhart für die Stadt Horn zu würdigen. Liebhart habe mit der Kunst den Menschen viel Freude bereitet und in seinen Bilder nur Positives ausgedrückt. „Es ist uns eine große Ehre, mit dem Übereichen des Kulturpreises der Stadt Horn 2023 den Lehrer, Kunsterzieher und Künstler für sein Lebenswerk auszuzeichnen“, waren sich Lentschig und Nagl einig.

Abschließend wünschte Galerist Kurz dem Jubilar Gesundheit, geistige Aktivität, Interesse, um das Leben zu genießen. Wolfgang Andraschek überreichte ein Ausflugfoto in schwarz/weiß aus dem Jahr 1968, als Lentschig und Nagl Schüler von Liebhart am Gymnasium Horn waren. Mit einem Glas Sekt stießen die Besucher der Finissage mit dem Künstler und Jubilar an und stellten fest: „Wenn sich diese Auszeichnung jemand verdient, hat dann Sie.“