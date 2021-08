Nach zwei Jahren ist sie endlich abgeschlossen: Die Außensanierung der Pfarrkirche in Japons.

Bevölkerung leistete 620 ehrenamtliche Stunden. Im Anschluss an die von Pfarrer Johannes Mikes zelebrierte Festmesse blickte am vergangenen Sonntag Mesner Josef Offenberger auf die „Rundumerneuerung“ des historischen Gebäudes zurück. Mit der Außenrenovierung der Pfarrkirche wurde 2019 mit dem Turm begonnen. Bei der Turmrenovierung wurde die Turmuhr auf Zentralantrieb umgebaut. 2020 wurde mit dem Kirchenschiff außen weitergemacht. 2021 erfolgte die Drainagierung um die Kirche. „Bei der Kirchenrenovierung haben wir 620 Stunden ehrenamtliche Eigenleistungen erbracht“, erklärte Offenberger. Die komplette Außenrenovierung verursachte Kosten von 202.000 Euro. Zwei Drittel der Kosten übernahmen die Diözese St. Pölten, das Land NÖ, das Bundesdenkmalamt sowie das Stift Geras. Das restliche Drittel muss die Pfarre Japons aufbringen. „Das werden 64.000 Euro sein“, rechnete Offenberger vor.

Haussammlungen erbrachten 60.000 Euro. Zur Finanzierung wurde übrigens 2019 eine Haussammlung durchgeführt, die 19.000 Euro gebracht hat. Schon 2011 und 2016 wurden weitere Haussammlungen für die Renovierung der Kirche durchgeführt, dabei kamen weitere 41.000 Euro zusammen.

Auch dieses Jahr wurden bereits wieder mehr als 50 freiwillige Stunden geleistet und der Pfarrgarten gemäht, der Rasen rund um die Kirche neu angelegt und der Turmaufstieg gereinigt. Im Pfarrheim wurde im vergangenen Jahr der Fußboden erneuert, neu ausgemalt und eine neue Eingangstür eingebaut und heuer die acht Fenster und Fensterstöcke saniert.

Pfarrer Mikes: Vier Großprojekte umgesetzt. Gefeiert wurde in Japons aber nicht nur die Tatsache, dass das Gotteshaus in neuem Glanz erstrahlt, sondern auch das 20-Jahr-Jubiläum von Johannes Mikes als Pfarrer von Japons. Mikes, der im Juni seinen 82. Geburtstag gefeiert hatte, kam 2001 nach Japons. „In dieser Zeit wurde in der Pfarre ein Investitionsvolumen von 491.000 Euro umgesetzt“, berichtete Offenberger über die intensive Sanierungstätigkeit – so wurde die Kirche auch innen zuletzt saniert (die NÖN berichtete). Die Pfarre brachte in dieser Zeit 245.000 Euro auf und leistete 1.300 freiwillige Arbeitsstunden. „Der Betrag ist deshalb so hoch, da wir die Innenrenovierung der Kirche selbst finanzieren mussten“, erklärte Offenberger. In den 20 Jahren der Tätigkeit Mikes in der Pfarre wurden vier Großprojekte verwirklicht. Neben Innen- und Außensanierung der Kirche auch Arbeiten am Pfarrhaus und die Erneuerung des Daches des Pfarrhauses, die sich mit 90.000 Euro zu Buche schlug. Außerdem wurde am Friedhof beim Ausgang der Kirche eine neue Anschlagtafel errichtet und das Friedhofskreuz wurde renoviert. „Diese Rechnungen übernahm Pfarrer Mikes“, lobte Offenberger. Pfarrer Johannes Mikes hatte für alle diese Projekte die Verantwortung und stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Pfarrgemeinde.

Franz Doninger als „Motor“. Dank und Anerkennung erhielt auch Pfarrkirchen- und Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreter Franz Doninger ausgesprochen, der ebenfalls seit 15 Jahren als Verantwortlicher stets vorangegangen ist und bei den Arbeiten dabei war. Offenberger bedankte sich auch bei den Gemeindemandataren, allen voran bei Bürgermeister Karl Braunsteiner, für die Unterstützung seitens der Markgemeinde.