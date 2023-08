Drosendorf: Der Herbst wird jazzig

Los geht's schon diesen Samstag, 2. September (wie alle Termine um 20 Uhr). Da bringen Michaela Rabitsch und Robert Pawlik ihr Programm „Indian Spirit“ nach Drosendorf. Rabitsch undPawlik arbeiten für dieses Programm mit dem herausragenden indischen Tablaspieler Vinayak Netke und dem Bassisten Stefan „Pista“ Bartus zusammen. Die Tablas sind das typische Rhythmusinstrument der klassischen Indischen Musik – Trommeln, die eine definierte Tonhöhe haben und damit nicht nur eine rhythmische Komponente, sondern auch eine harmonische beisteuern. Das Repertoire besteht aus Kompositionen von Michaela Rabitsch & Robert Pawlik, die neben Jazz auch weltmusikalische Elemente in ihre abwechslungsreichen Songs einfließen lassen, gewürzt mit westlichen und fernöstlichen Einflüssen. Sie präsentieren damit eine neue, außergewöhnliche und reizvolle Fusion im Spannungsfeld zwischen World, Jazz und indischer Kunstmusik.

Swingender Modern Jazz

Das „Mair & Mayer-Jazzquintett“ bringt dann am Samstag, 7. Oktober, swingenden Modern-Jazz ins Waldviertel. Die Musiker brillieren dabei mit ihrem umfassenden musikalischen Wissen und der erstaunlichen Routine auf allen erdenklichen Registern. „Man kann sich auf eine spezielle Auswahl interessanter Arrangements von Originals und berühmten Kompositionen der Jazzgeschichte interpretiert von herausragenden Musikerpersönlichkeiten freuen“, ist sich Fröhlich sicher. Elegant swingend mit lyrischen Zwischentönen sei dies eine feinsinnige, intensive und zugleich unaufdringliche Einladung an die Zuhörer, in die Welt des Jazz einzutauchen und abzuheben

Grandé Dame mit Herren-Trio

Am Freitag, 27. Oktober, ist dann ein höchst gern gesehener Gast im JazzClub Drosendorf zu hören: die in Washington geborene und seit langem in Wien lebende Sängerin Carole Alston. „Ein Abend mit ihr ist immer eine genreübergreifende große Reise, die über Jazz bis hin zum Soul führt“, sagt Fröhlich. In ihrem Programm „Ladies, You're On!" bringt Alston Songs der großen Sängerinnen der Jazzgeschichte (von Billie Holiday bis hin zu Sarah Vaughan) auf die Bühne. Ihre Idole des Jazz, die vom Widerstand gegen Rassismus und Unterdrückung geprägt waren, verstanden es meisterhaft, Ungerechtigkeiten aufzudecken, ohne sie auszusprechen. Carole Alston interpretiert auf ihre ganz persönliche und unnachahmliche Art und Weise diese mittlerweile zum „Great American Songbook“ gehörigen Tophits. Begleitet wird die charmante Sängerin vom groovig swingenden Erwin Schmidt Trio.

Abschluss mit Kammermusik-Jazz

Das Roland Batik Trio – bestehend aus Roland Batik (Piano), Heinrich Werkl (Kontrabass) und Walter Grassmann (Schlagzeug) - gestaltet am Samstag, 11. November, dann den Abschluss der Herbst-Saison. Diese Formation gehört zu jenen Jazz-Trios, die den kammermusikalischen Jazz pflegen und durch ihr jahrzehntelanges Zusammenspiel perfektioniert haben. Ihr neuestes Programm „Remembering Bill“ ist nicht nur eine Hommage im Gedenken an den legendären Bill Evans, sondern sie wandern an diesem Abend auch auf ihrem eigenen musikalischen Spuren. Beeinflusst durch Claude Debussy und Maurice Ravel brachte Bill Evans eine sehr gefühlvolle und lyrische Klangfarbe in den Jazz ein. Nummern von Bill Evans‘ Weggefährten und eigene Kompositionen von Roland Batik und Heinrich Werkl runden diesen spannenden Jazzabend ab.

Eintritt jeweils € 20.- Reservierungen: www.jazzclub-drosendorf.at