24 Praktikumsplätze im Horner Klinikum

Der Sommer ist die Zeit der Ferialjobs. Auch im Landesklinikum Horn-Allentsteig können jedes Jahr Jugendliche, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und die Schulpflicht erfüllen, erste Berufserfahrungen als Ferialpraktikanten in verschiedenen Bereichen sammeln.

„Die Landes- und Universitätskliniken sind wichtige Arbeitgeber in Niederösterreich. Mit den Ferialjobs bieten die NÖ Gesundheitseinrichtungen jungen Menschen die Möglichkeit in verschiedene Berufe hinein zu schnuppern“, freut sich Landesrat Ludwig Schleritzko. Damit gebe man den Praktikanten einen ersten Einblick in die Arbeitswelt und sind möglicherweise Wegbereiter für einen späteren Einstieg im Gesundheitswesen.

Von positiven Erfahrungen mit den Jugendlichen berichtet Franz Huber, kaufmännischer Leiter des Landesklinikums. Jene Jugendlichen, die während der Ferien ein Praktikum im Klinikum absolvieren,werden nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in den Bereichen Technik, Küche, Gartenanlagen und sogar in der Betrieblichen Kinderbetreuung eingesetzt. „Sie sind sehr engagiert, lernbereit und offen. Wir freuen uns, dass das Interesse heuer sehr hoch ist im Klinikum zu arbeiten,“ erklärt Huber.