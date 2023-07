Horn: Erste Ferienwoche mit vielen Höhepunkten

Mit dem Badefest in Horn starteten vergangenen Samstag die Ferien. Obwohl das Wetter am Vormittag noch etwas trüb und regnerisch war, zeigte sich rechtzeitig zu Beginn des Festes die Sonne. Insgesamt wurden 150 Spielpässe ausgegeben, auf denen die Stempel der Spielstationen eingetragen wurden. Sobald man den gesamten Spieleparcours bestritten hatte, konnten sich die Kids mit einem Gratis-Eis – gesponsert von Seedeck-Betreiber Jimmy Barta – belohnen. Für die Organisation waren die Mitglieder des Horner Gemeinderates, die Horner Pfadfinder gemeinsam mit freiwilligen Helfern verantwortlich. „Es war ein tolles Fest. Ich freue mich sehr, dass so viele Horner Kinder mit uns den Ferienbeginn gefeiert haben und bedanke mich bei den Organisatoren“, resümiert Bürgermeister Gerhard Lentschig. Zudem wurde im Rahmen des Badfestes das Carsharing-Elektroauto präsentiert (die NÖN berichtete).

Mödring suchte die schnellste Badeente

Dem Aufruf zum Ferienspaß in Mödring folgten ebenfalls eine Vielzahl an Kindern. Begonnen wurde mit einem Rennen um die schnellste Badeente im Mödringbach, darauf folgten Bastel- und Malstationen bis es dann ums eigenständige Würstelgrillen direkt an der Feuerschale ging. Als Erinnerung durften sich die Teilnehmer natürlich ihre selbstgebastelten Taschen, Tonschalen und „Grasköpfe“ mit nach Hause nehmen.

Wand bei Breiteneicher Spielplatz bemalt

Jedes Jahr lassen sich auch die Mitglieder des Dorferneuerungsvereins Breiteneich rund um Obmann Josef Amon eine neue Idee für den Ferientag einfallen. Heuer wurde die Bemalung einer Wand direkt hinter dem Spielplatz organisiert. Zehn Kinder folgten der Einladung, legten sich den Malerschurz um und verschönerten die Hauswand unter Anleitung von Silvia Edinger.

Bunter Nachmittag bei ÖVP-Frauen

Die ÖVP Frauen organisieren jährlich einen „kunterbunten Nachmittag“ im Museum. Dabei können sich die Kinder beim Kinderschminken, Basteln und Malen kreativ ausleben. Zudem führte Agnes Wagner die Kinder durch das Museum und zeigte ihnen das Kompetenzzentrum für Landwirtschaft.