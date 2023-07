Drei Tage Abenteuer in Pernegg

Unterstützt wurde sie dabei von Hannah Friedrich, die bereits letztes Jahr bei der Ferienbetreuung viel Freude an der Arbeit mit den Kindern hatte. So waren die Kinder viel im Wald und am Bach. Der Bach wurde aufgestaut, dann durften die Kinder darin baden und die Tier- und Pflanzenwelt ausführlich erkunden - an den heißen Tagen eine wirklich super Idee, wie auch die begeisterten Kinder meinten.

Hier entwickelten die Kinder auch selbst spannende Projekte - unter anderem wurde gemeinsam ein "Whirlpool" geschaffen. Auch der Wald rund um den Bach wurde erforscht und unter anderem ein Tipi aus Zweigen erstellt. Einen Tag verbrachte die Gruppe in Gallien, wo fleißig geangelt wurde.

Außerdem standen Riesenseifenblasen, das Bemalen von T-Shirts, Entenfüttern, Klettern und einiges mehr - auf dem Programm. Auch über die Eisspende von Organisatorin Vizebürgermeisteirn Cornelia Weiß freuten sich die Kinder. Besonderes Highlight war dann das Bemalen der Rundballen von Bürgermeister Andreas Nendwich, der sich ebenfalls mit einem Eis bei den Kindern für die Kunstwerke bedankte.