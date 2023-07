Pernegger Kids lebten Kreativität aus

An diesen Vormittagen wurde fleißig gebastelt und die Kinder konnten ihrer Kreativität freien Raum lassen. Andrea Zlabinger - Volksschul-Lehrerin aus Maissau und kreativer Kopf aus Leidenschaft - gestaltete ein sehr abwechslungsreiches Programm mit den Kindern.

Neben fixen Bastelprojekten wurde viel Freiraum zum kreativen Austoben geboten, dass die Kinder vor lauter Eifer sogar einmal die Jause ausfallen ließen, weil sie so vertieft in ihre Kunstobjekte waren. Begeistert präsentierten sie am Ende ihre Werke und die Kinder sind sich jetzt schon einig, dass sie Andrea Zlabinger mit ihren tollen Ideen unbedingt wieder besuchen muss.