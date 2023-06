Ferien in Horn: Start mit Badefest, dann buntes Angebot

Dabei wird von 14 bis 17 Uhr am innerstädtischen Freizeit-Areal gefeiert. Aber auch in den kommenden Wochen bieten viele verschiedene Themenbereiche Kindern ein spannendes und sinnvolles Ferienprogramm. „Heuer gibt es wieder mehrere Wochen Ganztagesbetreuung, an vielen weiteren Tagen gibt es zusätzlich eine stundenweise Betreuung“, sagt Familienstadträtin Maria van Dyck. Damit biete man den Kindern ein tolles Angebot mit großem Unterhaltungspotential sowie für berufstätige Eltern eine große Unterstützung bei der Betreuung ihrer Kinder während des Sommers, ergänzt Bürgermeister Gerhard Lentschig.

Ein besonderes Highlight gibt es heuer wieder für alle Schulanfänger: Ein Treffen mit dem Bürgermeister. Dabei lernen die Kinder das Rathaus kennen, und bei einer Jause steht Lentschig den Kindern Frage und Antwort.

Bei den meisten Programmpunkten ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldungen werden beim Horner Ferientelefon (02982/2656) oder bei den im Horner Ferienkalender angegebenen Personen entgegengenommen. Der Ferienkalender wurde an den Schulen verteilt, liegt auch in der Bürgerservicestelle im Rathaus auf und kann im Internet auf www.horn.gv.at heruntergeladen werden. Zusammengestellt wurde das Ferienprogramm vom Familienausschuss der Stadtgemeinde Horn in Kooperation mit dem Union Tennis Club, der Dorfgemeinschaft Breiteneich und Mödring, der Stadtbücherei, den Grünen, den ÖVP Frauen, der Volkshochschule sowie Privatpersonen.