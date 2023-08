Buntes Ferienprogramm in Drosendorf

Die Kids wurden zunächst von Vizebürgermeisterin Hilde Juricka und dem Betreuerteam im Bürgerspital in Empfang genommen. Dann standen Spiel, Spaß und Abwechslung am Programm. So gab es eine Fahrt in den Nationalpark Hardegg, es wurde gewandert, gebastelt, gespielt und am Kinderspielplatz konnten sich die Kids so richtig austoben.

Ihr Dank gelte dem Betreuerteam rund um Theresa Schiner und Victoria Lebersorger, Leader-Regions-Manager Roland Deyssig, der diese Aktion ins Leben gerufen hat sowie Dominik Bednar vom Gasthaus Failler, der das Mittagessen für die Kinder zubereitete.

Hilde Juricka: „Wichtig war mir, dass wir einen Teil der Ferien mit einem Betreuungsangebot abdecken konnten. Für berufstätige Eltern ist die Ferienzeit nicht leicht zu organisieren. Ich denke, das war eine gelungene Ferienwoche und es war schön zu sehen, dass die Kinder mit so viel Begeisterung und Freude dabei waren. Danke an das Team, das unsere Kinder und Jugendlichen in Drosendorf so gut betreut hat - die Kinder hatten großen Spaß!“