Das Stadtkino Horn wird zum TV-Star

Der 26. Jänner 2023 war ein aufregender Tag für Silvia Meingast, denn an diesem Tag sollte die Kinobetreiberin selbst zu einem „Filmstar“ werden. Servus-TV wurde aufgrund einen NÖN-Artikels Anfang des Jahres auf das Stadtkino Horn aufmerksam und beschloss, einen Beitrag über dieses und seine Besitzerin zu bringen.

Stadtkino Horn Kinobetreiberin Silvia Meingast: „Wir leben für das Kino“

„Gedreht wurde der gesamte Ablauf meines Tagesgeschehens“, erinnert sich Silvia Meingast. Von der Ansage der Kinofilme, dem Aufsperren der Kassa bis hin zur Filmvorführung wurde alles gedreht. „Das Filmteam war über fünf Stunden bei uns. Wenn man bedenkt, dass dann rund vier Minuten Sendezeit gezeigt werden, bekommt man erst einen richtigen Eindruck davon, wie viel Arbeit hinter einem abendfüllenden Spielfilm stecken muss“, erzählt Meingast.

Besonders verwundert sei das Filmteam darüber gewesen, dass Silvia Meingast die Programme noch händisch „mit Bleistift in einen klassischen Kalender“ einträgt. „Daran wird sich auch nichts ändern, den Kalender habe ich immer zur Hand, Änderungen sind schnell durchgeführt. Einen Computer kann ich nicht immer bei mir tragen“, erklärt sie bestimmt.

Es war eine interessante Erfahrung für Silvia Meingast, einmal selbst vor der Kamera zu stehen. Ein Filmstar möchte sie trotzdem nicht werden. „Ich bin mit dem Kino aufgewachsen und wollte nie etwas anderes machen. Es ist doch wirklich ein schöner Beruf, sich die unterschiedlichsten Filme anzusehen.“ Mit diesem Worten nimmt sie wieder in ihrem Stuhl an der Kinokasse Platz.

Der Beitrag wurde in „Servus am Abend“ am 31. Jänner (18.05 Uhr) gezeigt und ist online eine Woche zu sehen.

