Gesundheit: Horn setzt auf Vernetzung

„G'sund vernetzt in Horn“ - unter diesem Motto organisiert Gesundheitsstadträtin Barbara Stark mit ihrem Team am 9. September das erste Horner Gesundheitsfest. „Es ist sehr wichtig, sich mit dem Thema Gesundheit zu befassen, denn nicht jeder hat den nötigen Zugang zu Gesundheitsinformationen“, weiß Barbara Stark. Es sei ihr daher ein großes Anliegen, dieses Event zur Gesundheitsförderung in Kooperation mit der „Klar! Region“, „Tut Gut NÖ„ und „Gesundes Horn“ zu veranstalten.

Um das Ziel zu erreichen, sollen mit einem vielseitigen Programm im Kunsthaus möglichst viele Menschen über durch Mitmachmöglichkeiten, Austausch, Gespräche, Information, Unterhaltung und Tanzvorführungen erreicht und informiert werden. Gestartet wird um 10 Uhr bei freiem Eintritt. Dabei ist das gesamte Areal des Kunsthauses Bühne. Auf dem Programm stehen Bewegung, Natur & Umwelt, Vorsorge & Medizin, Ernährung und Mentale Gesundheit.

Mit dem Fest, bei dem auch diverse Testungen (Rücken-, Hör-, Seh-, Lymph-Tests) durchgeführt werden können, soll bei den Menschen ein Bewusstsein für eine gesündere Lebensweise geweckt werden. „Da gibt es einiges zu entdecken. Denn Bewegung, Vorsorge und gesunde Ernährung geben durch die vielen positiven Wirkungen den Jahren Leben und dem Leben gesunde Jahre“, ist sich Stark sicher.

Da auch Musik gesund machen kann, sorgen musikalische Beiträge durch ein Akkordeonensemble, die Mödringer Hausmusik und Fliederstaudn & Wurzelwerk für Unterhaltung.