Albanien zu Gast in Horn

So entspannt und glücklich lächelnd hat man den Horner EU-Gemeinderat Shefqet „Sigi“ Balaj noch selten gesehen: Auf seine Initiative waren der albanische Botschafter Roland Bimo und der kosovarische Botschafter Lulzim Pllana im Rahmen der „100 Jahre albanisch-österreichische Freundschaft“ zu einem Festakt mit Ausstellungseröffnung ins Museum Horn gekommen.

Der albanische Botschafter Roland Bimo hob in seinen Grußworten die „engen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die von höchster politischer Ebene als traditionell exzellent bezeichnet werden“, hervor. Mit ihren Statements würdigten Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, Bürgermeister Gerhard Lentschig und Stadtrat Martin Seidl den kulturellen Austausch und die Gemeinsamkeit zwischen den beiden Ländern. Der kosovarische Botschafter Lulzim Pllana meinte in seiner Rede, man solle gemeinsam „mit Weitsicht, für das Gemeinwohl und für den Frieden zwischen den Völkern eintreten, um Brücken für den Frieden und Stabilität in Österreich und Südeuropa zu bauen“. Der Wiener Landtagspräsident Ernst Woller und der Salzburger Ex-Landeshauptmann Franz Schausberger richteten Grußbotschaften an die 150 Besucher.

Fatmir Osmani beleuchte in einem historischen Rückblick die 100 Jahre Beziehungen zwischen Österreich und Albanien. Die albanisch-österreichischen Beziehungen (albanisch Marrëdhëniet shqiptaro-austriake) beschreiben das Verhältnis zwischen Albanien und Österreich. Historisch sind sie durch den gemeinsamen Widerstand gegen das Osmanische Reich, die Unterstützung von Österreich-Ungarn für die albanische Nationsbildung und die Unabhängigkeit des albanischen Staates geprägt. Österreicher spielten eine bedeutende Rolle bei der Entstehung der Albanologie als wissenschaftliche Disziplin.

Edlira Sulaj, die Kuratorin der albanischen Ausstellung, wünschte den beiden Ländern eine friedvolle Zukunft. Der Festakt war vor allem wegen des Zusammenspiels der Musikstudentin Marigona Komani, einem albanischen Damenchor, den Auftritten einer albanischen Damengruppe und Folkloretänzer sowie der Mödringer Hausmusik wegen der spürbaren Freude des albanischen und österreichischen Publikums berührend. Abschließend wurden die beiden Hymnen vom Ensemble der Musikschule intoniert.

