Feuerwehr Horn feierte 150 Jahr-Jubiläum

„Seit eineinhalb Jahren wurde die Feier vorbereitet“, leitete Moderator Andy Marek, gebürtig aus Groß Siegharts, einst Schüler am Gymnasium Horn und Mitglied der Altenburger Sängerknaben, die Feier ein. Und dass Kommandant Sascha Drlo und sein Team diese Vorbereitungszeit gut genützt hatten, wurde den Gästen im Lauf des Abends immer klarer. Da funktionierte der Ablauf auf der Bühne bestens, waren die Statements interessant und gut getimt und die musikalische Untermalung durch die Big Band Formation Horn unter der Leitung von Alexander Zeug gewohnt perfekt.

„Die vielen anwesenden Gäste zeugen von der Verbundenheit mit der Feuerwehr“, sagte Drlo. „Vor 150 Jahren, am 27. August 1873, haben weitblickende Männer die Feuerwehr gegründet, und die hat sich im Laufe dieser Zeit immer wieder bewährt, damals wie heute. Ich bin stolz auf meine Leute, stolz auf die Feuerwehrjugend und habe nur einen persönlichen Wunsch, dass alle wieder gesund von Einsätzen nach Hause zu ihren Familien kommen.“

Vor Drlo war Werner Loidolt 16 Jahre Kommandant und beschrieb mit eindrucksvollen Zahlen die Entwicklung der Wehr in den letzten Jahren: „Früher hat es Allrounder gegeben, heute Spezialisten, früher gab es 40 Einsätze pro Jahr, heute sind es an die 200, früher gab es vier Fahrzeuge, heute sind es dreizehn. Aber eines ist gleich geblieben: die Einsatzbereitschaft und die Kameradschaft.“ Der Feuerwehr Horn brachte auch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner seine „größte Hochachtung“ zum Ausdruck und gratulierte mit eines Urkunde zum Jubiläum, Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer hob hervor, dass es immer mehr kurzfristige Schadensereignisse gebe, „aber wir sind gerüstet, das Miteinander ist unsere Stärke“. Dieses Miteinander betonten auch Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer und Bezirksrettungskommandant Harald Dworak, die von einer bestens funktionierenden Zusammenarbeit sprachen.

„Auf die Feuerwehr Horn ist immer Verlass!“

Nach dem Totengedenken, eingeleitet mit einer Glock, die Drlo aus den USA mitgebracht hatte, war Landesrat Ludwig Schleritzko am Wort: „Wir vom Land wissen sehr wohl, was wir an den Feuerwehren haben und unterstützen sie auch gerne, damit sie für die Zukunft gerüstet sind. Heuer haben wir acht Millionen in Ausbildung und Ausrüstung investiert.“ Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall hob hervor, dass auch kleine Feuerwehren wichtig seien und dass die Zusammenarbeit, das Miteinander der Schlüssel zum Erfolg sei. Und Bürgermeister Gerhard Lentschig sagte: „In Horn ist das Verhältnis zwischen Politik und Feuerwehr hervorragend, auf Sascha Drlo und seine Leute ist immer Verlass.“

Auch der Humor kam nicht zu kurz. Auf Mareks Frage, welches Geburtstagsgeschenk es eigentlich gäbe, sagte Lentschig, dass ein großes Projekt gemeinsam mit dem Land in der Pipeline sei - NÖN-Leser wissen, dass es um eine neue Drehleiter geht. Schleritzko gab sich etwas zurückhaltend, bestätigte aber seine Bereitschaft zur Unterstützung. Und er sagte zu, dass er für die Feier zum 1. Mai ein Fass Bier spenden würde. „Das gilt auch für mich“, meinte Lentschig und der so in die Enge getriebene Krall meinte: „Das werden wir auch noch zustande bringen ...“

Den Abschluss nach einer gelungenen Vorführung eines Löschangriffs durch die Jugendfeuerwehr bildete die Überreichung von Ehrenzeichen des Bundes- und Landesfeuerwehrverbandes sowie der Feuerwehr Horn an langjährige und verdiente Mitglieder, Auszeichnungen der Stadtgemeinde sowie die Übergabe von Dankes-Bausteinen an Firmen und Privatpersonen für deren Unterstützung.