Festakt Neues Ausbildungszentrum von Leyrer+Graf in Horn eröffnet

Lesezeit: 3 Min Thomas Weikertschläger

Auch Seniorchef Franz Graf war bei der Eröffnung mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Stefan Graf dabei. Foto: Thomas Weikertschläger

M it einer Eröffnungsfeier im Kreis von Partnern und Prominenz aus Wirtschaft und Politik feierte das Waldviertler Traditionsunternehmen Leyrer+Graf am 19. Mai die Eröffnung des neuen Ausbildungszentrums in Horn. Hier wird seit Jänner die Ausbildung von Lehrlingen, aber auch die Weiterbildung aller Mitarbeiter des Betriebes abgewickelt.