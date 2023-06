Bezirkshauptmannschaft Horn: Verabschiedung und Neu-Start

Von einem Bezirkshauptmann sei unter anderem Fachwissen, professionelle Arbeit, Hausverstand, soziale Kompetenz, Führungsqualität gefordert. „Und du warst einer der Besten im Land“, gab es höchstes Lob für Kranner. „Du kannst stolz sein auf deine 35 Jahre im Landesdienst, davon über 15 Jahre als Bezirkshauptmann in Horn, du hast alle Herausforderungen gemeistert.“ Als letzte Beispiele führte Mikl-Leitner die Pandemie und den Um- und Ausbau der Bezirkshauptmannschaft an und erntete dabei Lacher: „Ich gestehe, ich mag im Gegensatz zu anderen den Retro-Stil dieses Hauses, wo man glaubt, da kommen plötzlich Heinz Erhard oder Peter Alexander herein.“

„Und du wirst diese Arbeit erfolgreich fortführen“, sagte sie in Richtung Grusch. „Du kannst auf eine 30-jährige Tätigkeit im Landesdienst, davon 17 Jahre in dieser Funktion in Hollabrunn und Gmünd, zurückblicken.“ Und mit einem Augenzwinkern: „Im Bezirk, in dem du aufgewachsen bist und wohnst zu arbeiten, das dürfen nur besondere Leute.“

Auf eine aufregende und spannende Zeit mit Kranner verwies Nikolaus Reisel, der Bezirksobmann der Bürgermeister: „Wir sind mit dir durch dick und dünn gegangen, du hast dich als Brückenbauer ebenso wie als Streitschlichter bewährt, weshalb wir dir zu großem Dank verpflichtet sind.“ Und von den Moderatoren, BH-Stellvertreter Matthias Krall und Andrea Poppinger, der Obfrau der Dienststellenpersonalvertetung, aufgefordert, zu sagen, welchen Eindruck er vom „Neuen“ habe: „Er hat alles, was man sich von einem Bezirkshauptmann wünschen kann.“

Der vom Blechbläserquintett „Quintessenz“ der Musikschule, dem Chor „Fliederstaudn und Wurzelwerk“ aus Mödring und dem Gym-Chor „Chornetto“ meisterlich umrahmte Festakt wurde von den Dankesworten von Johannes Kranner und Stefan Grusch - und natürlich der Landeshymne - beschlossen. „Es war eine herausfordernde und reizvolle Aufgabe“, meinte der in Retz wohnhafte Kranner. „Mein Ziel war es immer, für die Menschen im Bezirk und für die Mitarbeiter, die mich so großartig unterstützt haben, da zu sein. Ich habe sehr gerne hier gearbeitet und viele Freundschaften geschlossen.“

Für Grusch sei es heute auch persönlich wichtiger Tag. „Ja, ich bin zuhause angekommen“, gab er freudestrahlend bekannt. „Ich empfinde es als großes Privileg und als Vertrauensvorschuss, hier arbeiten zu dürfen, wo mein privater Lebensmittelpunkt liegt.“ Ein kleiner Versprecher („Ich bringe 17 Jahre Erfahrung als Landeshauptmann mit. Entschuldigung, natürlich als Bezirkshauptmann!“) sorgte für die heitere Note. Zwei Ziele habe er sich gesetzt: die Qualität der Leistungen und die Zufriedenheit der Bevölkerung damit zu erreichen. Um schließlich mit „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und ersuche alle um Unterstützung!“ zum gemütlichen Beisammensein überzuleiten.

