Festgottesdienst Frauenhofen: Kirche ist fertig saniert

D as Gotteshaus in Frauenhofen wurde für insgesamt 150.000 Euro renoviert. Mit einem Festgottesdienst in der Filialkirche wurde das Ende der Arbeiten jetzt gefeiert.

Nach vielen Jahren des Überlegens und Planens ist das desolate Kirchendach der Filialkirche Frauenhofen von der Firma Höss generalsaniert worden. Da die Bevölkerung und einzelne Gönner eine beachtliche Spendensumme von rund 50.000 Euro im Rahmen der Haussammlung aufgebracht haben, wurde auch die Fassade durch die Firma Waidenauer neu gefärbelt. Der Blitzableiter wurde von der Firma Ziegelwanger neu installiert. Beim Festgottesdienst am 3. September bedankte sich Pfarrvikar Pater Clemens Hainzl bei allen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung. Das gesamte Finanzierungsvolumen beträgt rund 150.000 Euro. Das Projekt wurde von Land und Bund, Diözese und Stift Altenburg sowie vor allem durch die Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen großzügig gefördert. „Möge das Kirchengebäude nicht nur außen glänzen, sondern auch von innen her mit viel Glauben und Freude renoviert werden“, sagte Hainzl. Nach der Messe und Segnung, die vom Strögener Kirchenensemble musikalisch umrahmt wurde, lud der Pfarrgemeinderat in den Garten der Feuerwehr Frauenhofen zum Mittagstisch und Frühschoppen ein.