Stephan Rabl kehrt mit „Andere Welten“ nach Horn zurück

Auf eine Reise durch Theater, Musik und Interaktionen lädt Stephan Rabl von September bis Dezember in die Bezirkshauptstadt. Rund 30 Veranstaltungen sind geplant. Gespielt werden soll neben der Seebühne auch am Campus Horn, im Kunsthaus und im Weitblick im Campus. Einer der Hauptacts beim Stadt.See.Fest wird „Frau Thomas und Herr Martin“ am 1. September sein.

Stephan Rabl, der vor 33 Jahren das Theaterfestival „Szene Bunte Wähne“ ins Leben gerufen hat, kehrt damit zurück zu seinen Wurzeln. „Als ich das erste Mal das Areal rund um den neu gestalteten Stadtsee gesehen habe, war ich fasziniert und mir war klar, dass ich hier etwas organisieren möchte“, gratuliert er zu dem gelungenen Projekt, das Urlaubsfeeling pur vermittelt, „Fast so, als wäre man an der Cote d'Azur oder gar in Las Vegas.“

Glanz und Glamour beim Stadt.See.Fest

Glitzer und Glamour, das verspricht auch das erste Veranstaltungswochenende Anfang September, an dem Thomas Neuwirth (alias Conchita Wurst) sein neues Programm vorstellen wird. Das Repertoire um die beiden Front-Sänger „Frau Thomas und Herr Martin“ erstreckt sich von Eigenkompositionen über Chansonartiges bis zu kurios-humorvollem Liedgut und ist ab 20.30 Uhr im Weitblick zu hören. „Es freut mich besonders, dass ich diesen Künstler für seinen ersten Auftritt im Waldviertel gewinnen konnte“, leitet Stephan Rabl zum Grundtenor der Veranstaltungsreihe „Andere Welten“ über.

„Theater, Kunst und Kultur beschäftigt sich viel mit anderen Welten. Vieles spielt in anderen Welten. Vieles verführt uns dahin. Doch auch wir leben in einer anderen Welt, fragen uns nach der Zukunft, sehen Vor- und Nachteile in der digitalen Welt“, versucht er die Fantasie- und Blasenwelten zu erklären, denen wir - manchmal auch hilflos - ausgeliefert sind oder in die wir uns flüchten.

Musik zum Zuhören und zum Abtanzen

Für alle, die einmal aus dem Alltag flüchten wollen und dafür keine weiten Strecken zurücklegen möchten empfiehlt es sich, den 1. und 2. September im Kalender zu markieren. Mit „Mamozi“, „The Goodhouse“, „Wemimo“ oder „Aminata & The Astronauts“ oder „Mary Jane's Soundgarden“ gibt es für jeden Musikgeschmack etwas Passendes. Und wer sich am Dancefloor verausgaben möchte, für den hr „DJ Plato“ sicher das Richtige dabei.

