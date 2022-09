Furioses Finale für Allegro Vivo in Altenburg

Es war das erwartete „finale furioso“, das Abschlusskonzert des diesjährigen Festivals Allegro Vivo. In der fast bis auf den letzten Platz gefüllten prachtvollen Barockbibliothek des Stiftes Altenburg zeigten Dirigent und Solist Vahid Khadem-Missagh und die Academia Allegro Vivo einmal mehr, welch großartige, kongeniale Partner sie sind.

Der Auftakt mit Antonio Vivaldis allseits bekanntem Werk „Die vier Jahreszeiten“ musizierten der Violin-Virtuose und sein Ensemble derart hinreißend und so akzentuiert, dass man alles, was Vivaldi vor Augen gehabt haben muss, selbst mitempfinden konnte: den Tanz der Nymphen und Hirten über die Wiese im Frühling, die drückende Hitze des Sommers mit den Mückenschwärmen und das heranziehende und sich entladende Gewitter, Jagdmotive im Herbst mit Gewehrschüssen und Versuchen des Tieres zu entkommen und schließlich die Behaglichkeit und Wärme am Kamin, dem Gegensatz zur unwirtlichen Natur draußen, wo ein Eisläufer seine Kreise zieht.

Den Nachmittag und damit die 44. Saison des Kammermusikfestivals beschloss schließlich Ernest Blochs „Concerto grosso Nr. 1“, das in seiner ganzen barocken, ästhetischen Klangsprache an Vivaldis Komposition anschloss. Damit war auch der erste Länderschwerpunkt, der der Schweiz gewidmet war – und Bloch ist gebürtiger Schweizer – beendet.

Minutenlanger Applaus und unzählige „Bravo“-Rufe belohnten Khadem-Missagh und die Academia Allegro Vivo, die erst nach einer Zugabe „entlassen“ wurden. Zuvor hatte der Festivalleiter noch das Motto „Metamorphosen“ für 2023 ausgegeben: „Die sechs Wochen heuer sind wie im Flug vergangen, die Vorfreude auf das nächste Jahr ist groß, da feiern wir 45-Jahr-Jubiläum.“

Konzert am 4. Oktober auf Ö1 zu hören

So wie Khadem-Missagh dem Publikum und beim anschließenden Empfang gemeinsam mit Geschäftsführer Nikolaus Straka allen Unterstützern aus Politik und Wirtschaft dankte, so drückten auch Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer und Bezirkshauptmann Johannes Kranner ihren Dank und die Anerkennung für dieses großartige Festival aus.

Der Festivalsender Ö1 bringt das Konzert am Dienstag, 4. Oktober, um 14.05 Uhr in „Das Ö1-Konzert“.

