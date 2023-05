Otto Lechner rockt das Kunsthaus Horn

Bereiten sich auf das Otto-Lechner-Festival vor: Willi Lehner, Hans Lehr, Hannes Fröhlich, Bühnenwirt Manuel Völkl und Emmerich Meixner (von links). Foto: Eduard Reininger

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Schwer im Einsatz mit der Vorbereitung des Otto Lechner Festivals ist K.i.T Obmann Emmerich Meixner mit seinem Team, um das zweite Otto Lechner Festival für Jazz-Feinschmecker im Kunsthaus zu organisieren.

Denn Lechner lädt vom 8. bis 11. Juni mit dem Musik-Festival „Invention & Memories“ wieder zum musikalischen Stelldichein in das Kunsthaus. Dabei musiziert der Akkordeon-Virtuose mit musikalischen Weggefährten über alle musikalischen Genregrenzen hinweg.

Mit dem Festival will Lechner einerseits seine Musik und künstlerischen Ideen umsetzen, andererseits sein Publikum emotional berühren und erfreuen. Über seine Beweggründe sagt Lechner: „Ich stamme aus einem kleinen Dorf und habe die integrative Kraft der Musik von klein auf erlebt. Ein Festival wie dieses in Horn bietet mir die Möglichkeit, mein vielfältiges Verständnis von Musik zu präsentieren.“ Er sei immer eine Art Dorfmusikant gewesen, habe sich immer bemüht, Musik in all ihren Phänomenen alt oder modern, von gestern oder von morgen, wild oder gemütlich zu verstehen und zu genießen. Insbesondere in dieser Zeit, in der sich vielleicht viele im Stich gelassen fühlen, könne Musik sowohl trösten als auch zeigen, wie nah sich scheinbar schwer zu vereinbarende Standpunkte oder Stile kommen können und sich nicht gegenseitig ausschließen müssen.

Auf dem Festivalprogramm steht ein unverwechselbarer Mix aus Instrumenten, Stilen und Epochen: Der Bogen spannt sich von klassischem Jazz über freie Improvisationen bis hin zu Schlagern, Pop und zeitgenössischen Kompositionen. Die einzelnen Konzerte entwickelte Lechner zum Großteil gemeinsam mit musikalischen Weggefährten speziell für das Festival im Kunsthaus.

1, 2 oder 3 Tages-Festivalkarten online erhältlich unter: info@kulturimtonkeller.at oder unter 06664/1329664.

