Fulminanter Start für die Altenburger Musikakademie

Die „Altenburger Musik Akademie (AMA)“ startete mit einen „Festkonzert“ zum 75. Geburtstag von Weltsänger Robert Holl in der Stiftsbibliothek. „Schubertiade mit Robert Holl und Freunden“ wurde zur außergewöhnlichen Eröffnung, in der sich ein spezielles und abwechslungsreiches Programm spiegelte.

Die AMA 2022 zählt zu den hochkarätigsten Musikangeboten ihrer Art und wird von Teilnehmern aus der ganzen Welt besucht. Abt Thomas Renner hob den Kultursommer und die Gastfreundschaft im Stift Altenburg hervor. Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer gratulierte dem Organisationsteam um Robert Lehrbaumer „für das kulturelle Angebot und dass man Musik in dieser hochkarätigen Form live erleben kann“. Mit dem schwungvollen Geburtstagsmarsch von Schumann eröffneten Andrea Linsbauer und Robert Lehrbaumer den Konzertabend. Im Anschluss standen ausschließlich Werke von Franz Schubert auf dem Programm. Jan Petryka, Margit Fussi, Anja Mittermüller, Lukas Sternath und der künstlerische Leiter Lehrbaumer brillierten mit ihren Darbietungen im ersten Teil des Abends.

Nächstes Highlight: Klavierkonzert am 14. Juli

Nach der Pause begeisterten die Saiten-Virtuosen Martina Schäffer und Heinz Wallisch mit ihrer Fassung für Gitarre und Ukulele des Quartetts G-Dur D96 für Flöte, Viola und Gitarre. Mit Spannung erwarteten die Konzertbesucher den Auftritt von Lehrbaumer mit ungarischer Melodie D 817 und Kammersänger Robert Holl, der ja als einer der wichtigsten Schubert-Interpreten aber auch als Wagner-Interpret Weltruhm erreichte. Das Publikum erlebte Holl mit seinem Spezial- und Lieblingsrepertoire, Liedern von Franz Schubert. Begleitet wurde er dabei von den Pianisten Margit Fussi, Andrea Linsbauer und Lehrbaumer, der Holls Stimme als „Stimme des Herrn“ würdigte.

Während der zweiwöchigen AMA folgen dieser Eröffnungsgala nun weitere Highlights, etwa ein Klavierabend am 14. Juli, in dem die amerikanische Pianistin Min Kwon unterschiedliche Variationen über das populäre amerikanische Lied „Amerika the Beautiful“ in der Stiftsbibliothek präsentieren wird. Nach vielen weiteren musikalischen Veranstaltungen im Stift Altenburg und Horn findet schließlich als Finale am 24. Juli um 11.15 Uhr eine spektakuläre Orchester-Matinee in der Stiftsbibliothek statt. Internationale Jungsolisten führen berühmte Solo-Konzerte von Haydn, Mozart und Beethoven für Klavier, Violine, Cello und Orchester mit dem Vienna International Orchestra unter dem Dirigat von Robert Lehrbaumer auf.

