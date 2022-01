Brände im Bezirk Horn machen Sorgen

Mit mehr als doppelt so vielen Einsatzstunden als 2020 geht das Vorjahr in die Jahresstatistik ein. Die Florianis mussten 1.635 Mal in Einsatz gehen – um 274 Mal öfter als 2020 mit 1.351 Einsätzen. Sie leisteten dabei 25.858 Einsatzstunden.

Bezirkskommandant Christian Angerer Foto: . MK

Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer seien im Vorjahr die Brandeinsätze massiv angestiegen. Wurde 2020 insgesamt 95 Mal ein Brandalarm ausgelöst, mussten die Florianis im Vorjahr zu 195 Bränden ausrücken. „Darunter waren leider auch Großbrände, wie jener im Gasthaus des Bürgermeisters in Sigmundsherberg, bei einem Bauernhof in Kleinmeiseldorf oder der Brand im Erlebnisdorf Gallien“, blickt Angerer zurück. Auch bei den technischen Einsätzen war gegenüber 2020 ein Anstieg zu verzeichnen. Die Feuerwehren rückten im abgelaufenen Jahr zu 1.273 technischen Einsätzen aus, 2020 gab es 1.155 derartige Einsätze.

Wegen Teststraßen mehr Kilometer abgespult

Corona schlägt sich in dieser Jahresstatistik bei den geleisteten Brandsicherheitswachen nieder. 2020 gab es lediglich zwölf Brandsicherheitswachen – mehr Veranstaltungen benötigten dieses Service der Feuerwehr nicht. Im Vorjahr stiegen diese Wachen auf insgesamt 66 an.

Rückläufig waren die Fehl- ausrückungen: Im Vorjahr gab es 70 derartige Vorfälle, 2020 waren es 89. Auch die Bezirksalarmzentrale Horn musste vergangenes Jahr insgesamt 12 Mal aufgrund von Unwettern besetzt werden.

Insgesamt waren 9.551 Florianis 25.858 Stunden im Einsatz, 2020 leisteten 7.309 Feuerwehrmitglieder 11.818 Einsatzstunden. Mit 2.346 Einsatzfahrzeugen wurden im Vorjahr 50.469 Kilometer zurückgelegt. Ein Jahr davor fuhren 1.783 Einsatzfahrzeuge 16.771 Kilometer. „Es kommt immer darauf an, wann die Feuerwehren in Einsatz gehen. Am Abend und an den Wochenenden können immer mehr Einsatzfahrzeuge in Einsatz gehen, als an den Wochentagen, wo viele unserer Mitglieder in der Arbeit sind“, erklärt Angerer diesen Anstieg bei den Einsatzfahrzeugen und gefahrenen Kilometern. „Natürlich schlagen sich auch die vielen Transportfahrten für die Teststraßen in den Gemeinden im Horner Bezirk in dieser Statistik nieder. Die Ausrüstung dafür haben ja nur die Feuerwehren aus Tulln bzw. Gars angeliefert.“

Beim Ausblick auf das heurige Jahr nennt der Bezirksfeuerwehrkommandant vordergründig die Anschaffung einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr Horn. „Bei der bisher verwendeten Drehleiter wurde die Altersvorgabe schon sehr ausgereizt, jetzt läuft die Ausschreibungsphase für die neue Drehleiter, die gemeindeübergreifend eingesetzt werden soll und mit Förderungen seitens des Landesfeuerwehrverbandes und Unterstützung aus den Gemeinden finanziert werden wird. Ich hoffe, dass die neue Drehleiter 2023 angeliefert werden kann“, meint Angerer abschließend.

