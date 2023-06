20 Jahre Museum der Feuerwehr

Drei Tage lang waren das Feuerwehrhaus und der stimmungsvolle Innenhof Brennpunkt des Geschehens in Gars. Hunderte Besucher kamen schon am Freitag zu „Chill and Grill“, nicht viel weniger waren es am Samstag beim Kindernachmittag und anschließendem Heurigen. Höhepunkt war aber der ebenfalls ausgezeichnet besuchte Festakt am Sonntag.

Dieser wurde eingeleitet mit einem Gottesdienst, den Feuerwehrkurat Robert Bednarski zelebrierte und den die Bürgermusikkapelle Gars unter der Leitung von Florentina Tscheppen umrahmte und danach auch beim Frühschoppen aufspielte.

„Bereits Mitte der 90er-Jahre wurden die Weichen für das Feuerwehrmuseum unter anderem von Albert Groiß, Thomas Nichtawitz, Franz Schiegl und Karl Schrammel gestellt, bei der ,Fire Trophy 2003' wurde es offiziell eröffnet“, leitete Kommandant René Gigl den Festakt ein. „Seit 20 Jahren besteht also der Verein Feuerwehrmuseum Gars“, erklärte Obmann Anton Mück und wies darauf hin, dass es ein besonderes Museum sei. Objekte aus der Region wie Spritzen, Geräte und Fahrzeuge zu sammeln und zu bewahren sowie alle Ausstellungsgegenstände zu bewahren, sei eine Sache, dass man die mittlerweile fünf Autos zum Beispiel für Hochzeiten nützen könne, eine nicht alltägliche. „Wir sind quasi ein rollendes Museum“, sagte Mück. Dass dem Verein viel Vertrauen entgegengebracht werde, dokumentiere sich auch in der Zahl der Mitglieder, die aktuell 160 beträgt.

Die Vergangenheit aufzuarbeiten und auf die Zukunft vorzubereiten sei ein großes Anliegen der mittlerweile 151 Jahren ältesten Feuerwehr im Bezirk, meinte Gigl, weshalb man auch eine umfangreiche Festschrift gestaltet habe, die um 25 Euro beim Kommando der Wehr erhältlich ist. Gars habe, so Mück, immer einen eigenen Weg verfolgt, wie man an Museum und Festschrift erkennen könne, die Innovationskraft halte bis zum heutigen Tage an, die Kameradschaft sei damals wie heute ein wichtiger Faktor.

„Nur wer seine Wurzeln kennt, kann wachsen!“

Dass Gars schon immer Vorreiter in vielen Belangen gewesen sei, betonte auch Bürgermeister Martin Falk, die Aufarbeitung der Geschichte sei enorm wichtig, ebenso Freundschaft, Solidarität, Mut, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt. „Es hat sich über mehr als 150 Jahre gezeigt: Nur wer seine Wurzeln kennt, kann wachsen.“

Worte der Anerkennung für die Leistungen der Garser Wehr und der Mitglieder des Museums kamen auch von Ulrike Vitovec, Geschäftsführerin des Museumsmanagement NÖ, Ewald Edelmaier, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Feuerwehrgeschichte und schließlich auch von Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall, der den Dank an alle Beteiligten aussprach, die so viel Zeit und Arbeit investiert haben und auch noch immer investieren.

Neues Museumsobjekt aus Gars am Inn für Gars am Kamp

Beschlossen wurde der Festakt mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft, der erst zweiten, an Thomas Nichtawitz, der Ehrung der Vorstandmitglieder des Museumsvereins seitens der Feuerwehr und mit einem neuen Ausstellungsstück für das Museum: Manfred Schatzberger von der Partnerwehr aus dem bayrischen Gars am Inn („Ich war schon so oft hier bei euch und immer habe ich irgendein Kleidungsstück vergessen, einmal die Kappe, einmal die Krawatte ...“) übergab eine vollständige Uniform der Feuerwehr aus Bayern, nachdem man schon vor Jahren ein dort ausgemustertes Fahrzeug ins Waldviertel gebracht hatte.