Flohmarkt-Erlös als „Körberlgeld“

„Der Flohmarkt ist die Vorgeschichte vom Abriss der Hallen, der am 15. März startet“, erklärt Josef Wiesinger, Feuerwehrreferent und einer der beiden Geschäftsführer der Kommunal GmbH, der die ehemaligen Buhl-Hallen entlang der Schillerstraße gehören. Diese werden nach erfolgtem Abriss dem Neubau des Feuerwehrhauses weichen.

Was kann man nun beim Flohmarkt (20. bis 24. Februar) kaufen? „Alles, was irgendwie mit dem Gebäude zusammenhängt, also Garagentore, Innentüren, das Portal der früher dort befindlichen Firma Unfried, Lampen, Elektrokästen, Gartenstühle, Eternitplatten und etliches mehr“, zählt Wiesinger auf. „Es ist kein herkömmlicher Flohmarkt, wo auf Tischen die Waren ausgebreitet werden, es gibt also etwa kein Werkzeug, keine Elektrogeräte, keine Fahrzeuge oder Maschinen.“

Wer etwas gegen eine Spende erstehen will, kann nach vorhergehender Anmeldung bei Wiesinger unter 0664/2171973 zur Besichtigung auf das Areal in der Schillerstraße kommen. „Abbauen und abtransportieren muss der Käufer selbst“, stellt Wiesinger klar. „Der Erlös ist dann gewissermaßen ein „Körberlgeld für die Garser Feuerwehr.“ Alles, was keinen Käufer findet, wird fachgerecht entsorgt.

