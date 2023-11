St. Bernhard: Zwei Tage die Feuerwehr gefeiert

Neben Heurigenplatte, Aufstrichbroten und Wildspezialitäten am Eröffnungstag wurde am zweiten Heurigentag bereits vormittags zum Frühschoppen geöffnet. Der Heurige hatte für alle Altersklassen etwas zu bieten und auch für besondere kulinarische Leckerbissen wurde von Kommandant Markus Polt und seinem Team mit Rindergab, Schweinsschnitzel, Surschnitzel und gebackenem Camembert an beiden Tagen bestens gesorgt. An der Feuerwehrbar wurde an beiden Tagen ausgiebig gefeiert. Der Reinerlös kommt dem Erhalt der Einsatzgeräte zugute. Polt bedankten sich bei den Mitglieder, deren Angehörigen, Freunden und freiwilligen Helfern für die tatkräftige Unterstützung. „Ohne den kameradschaftlichen Zusammenhalt unter den Mitgliedern und deren Angehörigen wäre so ein Fest nicht in diesem Rahmen zu veranstalten“, meinte Polt.

Neben dem Heurigenbetrieb wurde von der Firma Minimax die Feuerlöscher-Überprüfung durchgeführt. „Dieses Angebot wird sehr geschätzt und findet guten Zuspruch bei der Bevölkerung“, betonte Polt.