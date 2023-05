Brunner Wehr feierte 145-Jahr-Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Brunn feiert ihr 145-Jahr-Jubiläum. Schon bei der Gründung im Jahr 1878 unter dem damaligen Schulleiter Alois Puls und seinem Stellvertreter Anton Reiterer stand das Leitmotiv „Retten, löschen, bergen, schützen“ im Vordergrund und hat auch heute − mehr denn je − seine Berechtigung. Gefeiert wurde das Jubiläum mit einem Zwei-Tagesfest.

100 Jahre nach der Gründung wurde 1978 unter Kommandant Franz Koller das neue Feuerwehrhaus erbaut und 1981 fertiggestellt. 130 Jahre nach der Gründung wurde 2008 unter Kommandant Gottfried Kaindl ein Zubau für das WC errichtet, der Sitzungssaal vergrößert und das Gebäude thermisch saniert.

„Die Anforderung an unsere Feuerwehr hat sich im Lauf der Zeit von den Brandeinsätzen auf den Schwerpunkt technische Einsätze verlagert“, berichtete der aktuelle Kommandant Robert Dintl. In den Jahren des Bestehens ist der Einsatzbereich der Wehr sehr vielfältig geworden. Technische Hilfeleistungen, Einsätze mit Gefahrenstoffen, aber auch Einsätze bei Katastrophen und natürlich auch bei Bränden sowie der vorbeugende Brandschutz sind die Hauptaufgaben einer Feuerwehr heute.

Seit 2020: 345.000 Euro in Fahrzeuge investiert

Um die Einsätze bewältigen zu können wurde 2020 ein HLF2 um 300.000 Euro und 2022 ein MTF-A um 45.000 Euro in den Dienst gestellt. Mit jedem der beiden Fahrzeuge können neun Mann zum Einsatzort fahren. Bürgermeisterin Elisabeth Allram brachte eine historische Perspektive ins Treffen. „Die Brunner Wehr ist die älteste der sechs Wehren in der Gemeinde. Das erste Einsatzfahrzeug wurde 1952 durch Theateraufführungen der Jugend finanziert“, erklärte sie und stellte zufrieden fest, dass in den letzten Jahren „vier Wehren aus der Gemeinde ausgerüstet werden konnten.“

Bezirkshauptmann Stefan Grusch stellte den Sicherheitsfaktor, die Kompetenz und die Vorbildwirkung der Wehrmänner in der Gesellschaft in den Mittelpunkt seiner Grußworte. „Dass es bei der Feuerwehr spannend zugeht, dass Nervenstärke gefragt ist und auch Gefahren drohen, gehört sicher dazu. Das Gefühl, gebraucht zu werden und helfen zu können, wo andere nicht mehr weiterwissen, sicher auch“, stellte Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Andreas Kletzl fest.

Entsprechend gewürdigt wurden die Kameraden auch von Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer. Die Feuerwehren seien in vielen Bereichen kompetent ausgebildet und ausgerüstet. Das Engagement gehe weit über die Freiwilligkeit hinaus.

Neun Jung-Floriani wurden bei Feier angelobt

Im Rahmen einer Feldmesse wurden die beiden Einsatzfahrzeuge von Pater Clemens Hainzl im Beisein der Patinnen Sonja Stöger, Katharina Böhm, Christina Roithner und Petra Hackenberger gesegnet und offiziell in Dienst gestellt. Neun Jungmitglieder in der Feuerwehr Dietmanns, Felix Riemer, Tobias Lochner, Marlene Hainzl, Jonas Surböck, Alexander Winkelmüller, Jakob Habenicht, Sebastian Kittinger, Nico Moser und Benjamin Winkelmüller wurden angelobt.

Die Musikkapelle Irnfritz unter der Leitung von Harald Johandl umrahmte die Feldmesse und spielte den anschließenden Frühschoppen.

Marlene Hainzl, Jakob Habenicht, Sebastian Kittinger, Nico Moser, Benjamin Winkelmüller, Felix Riemer, Tobias Lochner, Jonas Surböck und Alexander Winkelmüller wurden im Beisein von Kommandant-Stellvertreter Patrick Wernig, Bezirkskommandant-Stellvertreter Andreas Kletzl, Bezirkshauptmann Stefan Grusch, Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer und Kommandant Robert Dintl angelobt und in den Dienst der Wehr aufgenommen. Foto: Fotos:

