Tautendorfer Wehr feierte ihren 60er

„Wie so oft in der Welt, braucht es ein dramatisches Ereignis, damit etwas Neues entsteht. So auch in Tautendorf“ - mit diesen Worten blickte Kommandant Werner Braun auf die Gründung der Wehr zurück. Durch einen Scheunenbrand im Jänner 1963 wurde die Notwendigkeit zur Gründung einer Feuerwehr erkannt. Bereits wenige Tage nach dem Brand wurde unter Bürgermeister Karl Gabler eine aus 15 Mann bestehende Wehr gegründet. Erster Kommandant wurde Franz Hainzl, zum Stellvertreter wurde Karl Gabler gewählt. Mit finanzieller Untersütztung durch die Gemeinde, die Dorfbevölkerung und Spenden aus den Nachbargemeinden konnte eine Motorspritze, Schläuche, Helme, Mützen und Leibriemen und notwendige Ausrüstungsgegenstände gekauft werden.

In den darauffolgenden zehn Jahren wurden neue Uniformen, ein Rüstungsanhänger, 60 m B-Schläuche und ein Pulverlöscher angeschafft. „Von großer Bedeutung war die Zusage von Bürgermeister Franz Frank zum Bau eines Zeughauses im Jahr 1971“, erklärte Braun. Das von der Gemeinde gekaufte Haus Scheidl wurde durch den Anbau einer Garage und den Bau eines Schlauchturmes für die Wehr adaptiert. 1974 wurde eine Partnerschaft mit der Wehr aus Renningen und Malmsberg und dem damaligen Unterabschnitt 4 gegründet. Bei der Jahreshauptversammlung 1978 spendete Maria Rafetseder der Wehr eine Fahne. 1983 wurde ein Kleinlöschfahrzeug (KLF der Type VS LT35) angeschafft, das über 40 Jahre gute Dienste geleistete hat.

Zum Gründungsjubiläum wurde im Rahmen einer Feldmesse das neue HLF 1, das für 120.000 Euro angeschafft wurde, gesegnet und offiziell in den Dienst gestellt. Die Finanzierung erfolgte durch Bund, Land NÖ und Feuerwehr zu je einem Drittel. Gefunden werden konnten für das neuen Einsatzfahrzeuge auch mit Agnes Braun und Katharina Hainzl-Honeder zwei Patinnen.

Im Zuge der Grußadressen der Politik gab es höchstes Lob für den Einsatz der Ehrenamtlichen. Bürgermeister Gernot Hainzl bezeichnete die Feuerwehren als „die bestorganisiert Einrichtung in der Gemeinde“ und betonte, dass ihm die Feuerwehr ans Herz gewachsen sei und bestmögliche Unterstützung für die Helfer in der Gemeinde außer Streit stehe. Dass auch das Land den Wehren immer gerne helfe, unterstrich Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer. „Jeder, der die Feuerwehr erlebt hat, ist dankbar, dass es sie gibt!“ Bezirkskommandant-Stellvertreter Andreas Kletzl stieß ins selbe Horn, würdigte das Heimatbewusstsein der Florianis und wünschte der kleinen, aber engagierten Wehr „mindestens weitere erfolgreiche 60 Jahre“ und betonte: „Kein Einzelner kann das Hochwasser stoppen, kein Einzelner das Feuer löschen, aber gemeinsam können wir das.“

Markus Schneck von der Partnerwehr aus Renninger stellte sich mit einem Gastgeschenk ein. Die Patinnen überreichte zum Bestandsjubiläum eine Torte. „Es ist wunderbar, was hier geleistet wurde. Wir sind ein tolles Team und miteinander die Feuerwehr Tautendorf“, stellte Kommandant Werne Braun, der die Wehr bereits in der zweiten Periode mit voller Begeisterung und Entschlossenheit voranbringt, fest.

