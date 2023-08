Brunn an der Wild: Spektakuläre Rettungsaktion gezeigt

Eine äußerst realitätsnahe Übung hielten die Feuerwehren Brunn,Neupölla, Dappach, Atzelsdorf mit 27 Mitgliedern und sieben Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz Allentsteig mit sechs Mitgliedern und drei Fahrzeugen und die Polizei in Brunn ab. Übungsannahme war ein Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen nach einem missglückten Überholmanöver. Und die spektakuläre Trainingsarbeit der Einsatzkräfte ließen sich auch etwa 100 Zuschauer sowie Bürgermeisterin Elisabeth Allram nicht entgehen.

Durch den Verkehrsunfall war ein Kastenwagen umgestürzt und befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Seitenlage. Eine Person war darin eingeklemmt. Im zweiten beteiligten Fahrzeug, einem Pkw, war der Lenker eingeklemmt. Der Beifahrer konnte sich nach dem Unfall selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Ersthelfer an der Unfallstelle sicherte die Unfallstelle ab und setzte die Rettungskette in Gang. Die Einsatzkräfte wurden mittels Sirene alarmiert und setzten sich unter Berücksichtigung einer realistischen Ausrückezeit von etwa fünf Minuten in Bewegung. Nach und nach trafen die Polizei, die Feuerwehren sowie der Rettungsdienst am Unfallort ein.

Durch den Einsatzleiter und Gruppenkommandanten des ersteintreffenden Feuerwehrfahrzeugs (HLF 2 – Brunn) wurde die Lageerkundung durchgeführt und der Einsatzbefehl an die Feuerwehrmitglieder gegeben. Der Befehl lautetet, die Unfallstelle abzusichern, einen Brandschutz mittels Hohlstrahlrohr sowie Feuerlöschern aufzubauen, die Unfallfahrzeuge gegen Wegrollen und Erschütterungen zu sichern, die Menschenrettung durchzuführen sowie den Rettungsdienst bei der Versorgung der Patienten zu unterstützen.

Durch das Realistik-Team des Roten Kreuzes wurden bei den Unfallopfern Verletzungen und Wunden realitätsnah hergestellt. Auch wurde mit Kunstblut nicht gespart. Unter Anleitung des anwesenden Notfallsanitäters, der die Erstversorgung der Patienten übernahm, setzten die Feuerwehren parallel zwei Hydraulische Rettungsgeräte mit Schere, Spreizer sowie Hydraulikzylinder ein, um die eingeklemmten Personen aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Circa 45 Minuten nach der Alarmierung waren beide verletzte Personen aus ihren Fahrzeugen befreit. Anschließend wurden die Unfallfahrzeuge durch die Feuerwehren abtransportiert und die Straße gereinigt.

Nach der Nachbesprechung der Übung wurde noch zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Für Speis- und Trank sorgten die Fahrzeugpatinnen der Feuerwehr Brunn.