WARTBERG Die Wahl des Kommandos bei der Freiwilligen Feuerwehr Wartberg wurde bedingt durch Corona einzeln in einer Wahlzelle unter Leitung von Bürgermeister Andreas Fleischl durchgeführt.

Bei einer Wahlbeteiligung von über 70 Prozent wurde Kommandant Christian Stefan nach 20 Jahren im Amt wieder bestätigt, sein bisheriger Stellvertreter Stefan Holluger – er ist seit 2016 im Amt – wurde einstimmig gewählt. Verwaltungsmeister Mathias Hack, der ebenfalls schon 20 Jahre seine Tätigkeit ausübt, wurde von Stefan wiederbestellt.

Stefan bedankte sich bei seinem Kommando und seinen Kameraden für die sehr gute Zusammenarbeit und deutete auch an, dass eine arbeitsreiche Zeit auf sie zukommen würde, wenn der geplante Bau des Gemeinschaftshauses konkret wird. An dieser Stelle richtete er auch seinen Dank an die Vertreter der Gemeinde Straning-Grafenberg, „die die Feuerwehr Wartberg immer sehr gut unterstützen“, sagte Stefan. Auch Bürgermeister Fleischl stellte fest, dass der Neubau eine große Herausforderung für alle Vereine in Wartberg werden wird, er sei aber positiv gestimmt, dass alle gemeinsam das Ziel erreichen werden.