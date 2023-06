Zweiter Florian für Weineck

Große Freude herrscht beim Röschitzer Winzer Martin Weineck. Sein Roter Zweigelt 2020 wurde unter mehr als 200 Einreichungen zum „Feuerwehrwein 2023“ gekürt. Und damit wiederholte Weineck seinen Erfolg aus dem Jahr 2019.

Damals wurde zum letzten Mal vor der Pandemie ein Feuerwehrwein gekürt. Und damals holte er mit einem „Weinviertel DAC 2018“ den „weißen Florian“. Dieses Mal überzeugte der Winzer aus der „Veltliner-Hochburg“ Röschitz mit einem Roten.

Teilnehmen darf an diesem Bewerb jeder Winzer, der auch als Feuerwehrmann aktiv ist, erzählt Weineck. Dass es ihm gelungen ist, bei zwei Bewerben hintereinander sowohl mit einem Weiß-, als auch einem Rotwein zu punkten, sei schon etwas Besonderes, freute er sich. Denn immerhin gab es mehr als 200 Einreichungen. Zunächst wurde innerhalb der jeweiligen Bezirke verkostet, die 50 besten Weine kamen dann in die Endausscheidung, in der sich Weineck mit seinem Zweigelt durchsetzte.

Detail am Rande: Dass er gewonnen hat, hat Weineck erst wenige Minuten vor der Taufe des Weins in St. Pölten erfahren. Und bei dieser Taufe hat sich auch Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, der als Weinpate fungierte, den edlen Tropfen schon schmecken lassen. Weineck beschreibt den Charakter des ausgewogenen Weins als „fruchtig und bekömmlich“.

Übrigens: Zu trinken bekommt man den „Florian“ auch bei diversen Feuerwehrfesten. Und mit dem Genuss dieses Weins kann man nicht nur den veranstaltenden Wehren und sich selbst etwas Gutes tun, sondern auch helfen. Denn aus jeder verkauften Flasche Wein geht ein Euro als Solidaritätsbeitrag an den Unterstützungsfonds der NÖ-Feuerwehren. Aus diesem Fonds werden Angehörige verunglückter Feuerwehrmitglieder unterstützt.