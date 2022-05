Feuerwehrmitglieder retteten Biber aus Schwimmteich

Werbung

Schon am Vortag hatten Arbeiter den Biber in diesem Schwimmteich, der gerade erst neu angelegt wird, entdeckt. Nachdem er sich nicht selbst befreien konnte, wurde die Feuerwehr Fuglau am Donnerstag gegen 15.30 Uhr verständigt.

Und die Feuerwehr-Mitglieder zeigten, dass sie nicht nur bei der Rettung von Menschen, sondern auch bei der Rettung von Tieren wahre Profis sind. Mit Hilfe einer leeren Mülltonne konnte der Biber schließlich mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Horn und der Tierrettung Waldviertel eingefangen werden.

Anschließend wurde das Tier zum Kamp gebracht, um ihn dort in seine gewohnte Umgebung frei zu lassen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.