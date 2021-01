Die Corona-Zeit beeinträchtigte auch die Aktivitäten der Freiwilligen Feuerwehren, die in diesen Tagen unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen vielerorts ähnlich wie bei der Gemeinderatswahl ihr Kommando wählen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Weitersfeld, von den sieben Wehren der Marktgemeinde mit 63 aktiven und 16 Reservisten die mitgliederstärkste Wehr, nahmen 68 Prozent der Wahlberechtigten an der Wahl teil, wobei Kommandant Gerhard Rockenbauer und Stellvertreter Andreas Haszler nahezu alle Stimmen auf sich vereinigen konnten. Zum Leiter des Verwaltungsdienstes wurde wiederum Karl Heinz Steindl (Verwalter Manfred Schleifer, Verwaltungsmeister Stefan Wustinger) bestimmt. „Ich bin froh, dass wir in der nächsten Periode wieder mit dem bewährten Team weiter arbeiten können“, meinte der wieder gewählte Kommandant, der sich bei Bürgermeister Reinhard Nowak für die Durchführung der Wahl und für die tatkräftige Unterstützung der Gemeinde bedankte.

Der Tätigkeitsbericht der Weitersfelder Wehr für das Jahr 2020 umfasst immerhin 63 Einsätze, wobei die Feuerwehrfrauen und -männer 355 Stunden (zumeist bei Wasserversorgungen und Unfällen) im Einsatz waren. 74 Kameraden waren 197 Stunden an Übungen beteiligt, 155 Stunden wurden für die Ausbildung aufgewendet.

Das größte Vorhaben der Weitersfelder ist die Anschaffung des großen Hilfeleistungsfahrzeuges 3 (HLF3) mit einem Ankaufspreis von ca. 390.000 Euro, das als Ersatz für das bisherige TLFA 3000 bis Ende August dieses Jahres geliefert werden sollte. Der traditionelle Feuerwehrball wird zum Leidwesen der Weitersfelder Florianis heuer erstmals nicht stattfinden können.