Horner Gym-Schüler als Bio-Techniker

Die 7. Klassen des Gymnasiums Horn besuchten im Rahmen der naturwissenschaftlichen Fächer die Fachhochschule Tulln. Dort wurde den Schüler das Studium „Biotechnische Verfahren“ mit Hilfe von verschiedenen Workshops nähergebracht. Bei der ersten Station konnten die Jugendlichen in Bezug auf den Teilbereich „Lebensmittel-Sensorik“ ihren Geschmackssinn auf die Probe stellen.

Einen Stock tiefer wurde die Zellfabrik besichtigt. Hierbei handelt es sich um ein Labor, in dem Mikroorganismen kultiviert werden. Abschließend durften sie in das Wahlfach „Naturkosmetik“ hineinschnuppern und eine eigene Hautcreme herstellen. Im Zuge dessen beschäftigten sich die Schüler mit verschiedenen Herstellungsverfahren und Kriterien der Naturkosmetik. Abschließend erfuhren die Jugendlichen in einem Vortrag Wissenswertes über den Studiengang und die Fachhochschule.