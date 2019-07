Schon im Vorfeld bei einem Festakt wurde die Bedeutung der Oper und deren Botschaft im Sinne der menschlichen Werte in den Mittelpunkt gerückt. Dies setzte sich dann in der Inszenierung mit einer ungewöhnlichen Einleitung - Goldene Hochzeit von Florestan und Leonore/Fidelio und im Folgenden Rückblick auf die schwere Zeit im Kerker bzw. der Suche nach dem geliebten Gatten - fort und endete mit der auch vom Publikum mitgesungenen "Ode an die Freude" aus der 9. Sinfonie.

Schließlich gab es stürmischen Jubel für die Sänger, allen voran Herbert Lippert, Bettina Jensen, Wilfried Zelinka, Paul Gay und Caroline Wenborne, den Chor und die Klangvereinigung Wien sowie das gesamte Team der Oper Burg Gars.

Wer über Beethoven und "Fidelio" im Festakt sprach, wer bei der Premiere anwesend war und wie die NÖN-Kritik ausfiel, ist in der Print-Ausgabe der Horner NÖN bzw. im Landesteil ab Mittwoch nachzulesen.