Volksbank in Gars nach fast 33 Jahren Geschichte

„Die über einen längeren Zeitraum durchgeführte Evaluierung des Selbstbedienungsstandortes 3571 Gars, Dreifaltigkeitsplatz 53A hat uns dazu veranlasst, diese Geschäftsstelle mit Sonntag, 27. 2. 2022, um 24 Uhr vollständig in die Volksbankfiliale 3580 Horn, Hauptplatz 10, zu integrieren.“

So beginnt ein von Regionaldirektor Wolfgang M. Weidinger und Filialleiter Thomas Reiterer unterzeichnetes Schreiben, das in der Vorwoche alle Kunden der Volksbank Gars erhalten haben. Damit geht die fast 33-jährige Geschichte der Volksbank in Gars zu Ende.

Am 22. April 1990 war am Hauptplatz die Filiale der (damals) Waldviertler Volksbank eröffnet worden, 1996 erfolgte nach Umbauarbeiten die Übersiedlung auf den Standort am Dreifaltigkeitsplatz. Dieser war vom Hochwasser 2002 stark betroffen, wurde umfangreich saniert und wurde auch nach der Fusion der Waldviertler Volksbank mit der Volksbank Wien vor drei Jahren von den Kunden rege genutzt. Nunmehr steht das Haus bzw. der Anteil der Volksbank zum Verkauf an.

„Bankgeschäfte werden meist daheim erledigt“

Regionaldirektor Wolfgang M. Weidinger: „Die Rahmenbedingungen haben sich geändert.“ Foto: Volksbank

„Die Rahmenbedingungen haben sich insgesamt in den letzten Jahren geändert, alles wurde durch Corona noch beschleunigt“, erklärt Weidinger die bevorstehende Schließung. der Garser Filiale. „Zum einen war zuletzt die Kundenfrequenz nicht mehr im üblichen Ausmaß gegeben, die Digitalisierung und damit das Erledigen vieler Bankgeschäfte von daheim ist ein weiterer Punkt und schließlich ist in einem größeren Standort wie in diesem Fall in Horn eine umfangreichere, individuellere Beratung durch Spezialisten auf den verschiedensten Gebieten besser möglich.“

Bürgermeister Falk: „Mit Lösung nicht glücklich!“

Als positiv streicht er auch heraus, dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben, auch den Abbau sämtlicher Geräte inklusive Bankomat bewertet er nicht negativ, weil ja das Bargeldaufkommen immer geringer würde und man etwa auch in Supermärkten schon Geld beheben könne.

Aus anderem Blickwinkel sieht das Bürgermeister Martin Falk und macht kein Hehl daraus, dass er mit dieser Lösung nicht glücklich ist: „Ich bin zweifach betroffen: Als Privater bin ich über Jahrzehnte Volksbank-Kunde und keineswegs erfreut, dass ich jetzt nach Horn fahren muss. Und als Bürgermeister bedauere ich es, dass eine wichtige Anlaufstelle in der Gemeinde jetzt fehlt.“

