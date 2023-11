Stadtkino Horn: Regisseurin Elisabeth Scharang kommt

„Wald" ist ein Film, der sich mit Freundschaften in den Lebensjahren von 45 bis 50 auseinandersetzt - Freundschaften, die gelegentlich Pausen einlegen. Es geht um Maria, eine Journalistin, die aufs Land zurückkehrt, um dort ein traumatisches Erlebnis zu verarbeiten. Ihre Anwesenheit rüttelt die eingerosteten Strukturen ihrer Heimatgemeinde auf.

Dieses Projekt wurde von Scharang durch das gleichnamige Buch von Doris Knecht angeregt. In den Hauptrollen brillieren die herausragenden Schauspieler Brigitte Hobmeier, Gerti Drassl und Johannes Krisch. „Wald" wurde beim Filmfestival in Toronto in Kanada mit Erfolg uraufgeführt.

Bereits vor zwei Wochen war Scharang im Stadt-Kino, um fast 200 Schülern der HAK und HLW Horn den Film vorzustellen. Das junge Publikum nutzte diese einmalige Gelegenheit und stellte viele Fragen an die Regisseurin. Scharang gewährte einen tiefen Einblick in die Welt des Films und in ihr beeindruckendes Schaffen.

Silvia und Winfrid Meingast vom Stadt-Kino freuen sich, dass die Regisseurin nach dieser erfolgreichen Veranstaltung spontan ein weiteres Mal nach Horn kommt. Am Donnerstag, 9. November, um 19.30 Uhr präsentiert sie „Wald" im Stadt-Kino.