Bischof Alois Schwarz ist Gast nach der Filmaufführung „Papst Franziskus. Ein Mann seines Wortes“ und stellt sich durchaus brisanten Fragen. Eine aufgewühlte Frau ist die Erste: Warum hat es solange gedauert, bis Missbrauchsfälle öffentlich wurden?

„Das ist eine leidige Geschichte für unsere Kirche, etwas ganz, ganz Schweres“, sei Schwarz tief bewegt bei solchen Fragen. Betroffene würden lange brauchen, bis sie über das Widerfahrene überhaupt sprechen können. „Wir können’s nicht wiedergutmachen, aber wir können Zeichen setzen“, habe die Kirche Ombudsstelle, Opferschutz und Kommission installiert. „Geht sorgsam mit eurem Körper und mit den Körpern der anderen um.“

Frauen-Gleichbehandlung: „Der Kirche entgeht viel“

Der Zölibat soll überdacht werden, meldet sich ein Mann. „Das ist die Lebensform, in der ich glücklich geworden bin“, antwortet der Bischof. „Aber ich weiß: Das ist nicht für alle durchhaltbar, so wie in einer Ehe.“ Warum werden nicht verheiratete Priester eingesetzt? „Ich glaube, es braucht beide Lebensformen“, findet Schwarz.

„Der Kirche entgeht viel, wenn Frauen nicht gleichberechtigt behandelt werden“, ist ein NMS-Lehrer überzeugt. „Wir reden darüber mit dem Papst. Das ist eine Weltentscheidung, die ich als Bischof nicht allein treffen kann.“ Er überlege immer wieder, wie man die Stellung der Frau stärken könne.

„Wie kann man die Kirche für Jüngere interessant gestalten? Haben Sie Ideen?“, will eine 18-jährige Ministrantin wissen. Schwarz: „Ja, die habe ich.“ Man müsse eine Willkommenskultur pflegen, auch wenn jemand nach langer Zeit wieder eine Messe besucht. Zweitens: „Wir brauchen eine hervorragende Musik.“ Und: „Wir brauchen eine ansprechende Predigt, da muss sich der Priester Zeit dafür nehmen.“ Die Gläubigen müssen das Gefühl haben: „Der spricht vom Leben.“

Was hat Glock mit einem Bistum zu tun?

Der Bischof ist seit dem Wechsel nach Niederösterreich mit Vorwürfen an seinem Führungsstil im Bistum Gurk konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Untreue. Eine Facette spricht einer der Zuhörer an, nämlich was das Bistum mit Waffenproduzent Gaston Glock zu tun habe. Die Finanz untersucht eine mutmaßliche Steuerhinterziehung. Das Bistum verkaufte Wohnungen an eine Glock-Stiftung, bestätigt Schwarz.

Er erklärt, dass man die Wohnungen an jeden anderen verkaufen hätte können. Man habe aber Glock gewählt, weil ihm das Haus gehört. Der Waffenhändler habe Spenden an die Kirche erteilt. „Das ist eine doppelbödige Geschichte“, befindet der Bischof. „Besser, wir hätten die Wohnungen nicht verkauft, sage ich jetzt im Nachhinein.“