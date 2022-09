17 Minister in 44 Jahren: Hedwig Krapfenbauer tritt in Ruhestand

An ihrem vorletzten Arbeitstag wünschten ihr nämlich auch Finanzminister Magnus Brunner und Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko bei ihrem Besuch im Finanzamt alles Gute für den Ruhestand. In ihrer 44-jährigen Dienstzeit hat sich nicht nur der Mitarbeiterstand in Horn von 64 auf 14 reduziert, erzählte Krapfenbauer.

Sie habe dabei auch 17 Minister überlebt. Das verleitete Brunner zur Feststellung, dass Finanzministern eben nur eine kurze „Halbwertszeit“ beschieden sei. Erfreut stellte er dann aber fest, dass er zumindest als erster Minister im 21. Jahrhundert das Horner Finanzamt besuchte. Zuletzt war Andreas Staribacher in den 1990er-Jahren hier zu Gast.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.