Röschitz beschloss positiven Abschluss

Das liebe Geld war das Hauptthema der jüngsten Sitzung des Röschitzer Gemeinderates. Und eins vorweg: Schlecht ist es um die Gemeindefinanzen nicht bestellt.

Bürgermeister Christian Krottendorfer brachte den Mandataren die Eckpunkte des Rechnungsabschlusses 2021 zur Kenntnis – und der ist durchaus als erfreulich zu bezeichnen. Positiv entwickelt hat sich etwa das Haushaltspotenzial, das sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2020 von 165.000 auf 196.000 Euro erhöht hat. Das ausgeglichene Netto-Ergebnis im Rechnungsabschluss wurde über die Zuführung von 550.000 Euro aus der fiktiven Rücklage, die bei der Umstellung auf die neue Haushaltsdarstellung angelegt wurde, erreicht.

Durch den Zuwachs bei der Bevölkerung sind auch die Ertragsanteile gestiegen, sie machten 2021 „erfreuliche und nicht erwartete“ 947.000 Euro aus, an Bedarfszuweisungen gab es durch Bund und Land insgesamt 177.000 Euro. Erfreulich auch die Entwicklung bei den „liquiden Mitteln“, da gab es gegenüber 2020 eine Steigerung um 460.000 Euro auf 916.000 Euro. Bei den Rücklagen wurde kräftig von 245.000 auf 645.000 Euro aufgestockt. Allein 200.000 Euro dieser Aufstockung ging in die Rücklagen für den Kanal, und, so Krottendorfer im Hinblick auf kommende Projekte: „Das werden wir auch brauchen.“

Um 150.000 Euro gestiegen ist allerdings auch der Schuldenstand von 1,57 Mio. Euro auf 1,72 Mio. Euro. Der Grund dafür ist aber kein unerfreulicher, sondern ist in der regen Tätigkeit bei den Siedlungserweiterungen in Röschitz und Roggendorf zu suchen, für die Darlehen für den Kanal- und Wasserleitungsbau aufgenommen wurden. Da die Prüfung des Abschlusses keine Beanstandungen gebracht hat, wie Prüfungsausschuss-Obfrau Renate Moser sagte, wurde der Abschluss einstimmig beschlossen.

2,5 Hektar Fläche für Siedlungserweiterung

Ums Geld ging es dann auch gleich im nächsten Tagesordnungspunkt. Denn da wurden aus förderungstechnischen Gründen gleich zwei Darlehen für das anstehende Kanalprojekt in Röschitz (die NÖN berichtete bereits im Dezember über die Pläne) beschlossen. Das kleinere über 1,3 Mio. Euro wurde für sechs Jahre aufgenommen, das größere über 1,7 Mio. Euro ist ein langfristiges über 25 Jahre. Die Darlehen wurden einstimmig an die Erste Bank vergeben. Vergeben wurden dann auch noch die Prüfmaßnahmen am Kanalprojekt. Der Auftrag über 46.000 Euro ging an die Firma „Rohrnetzprofis“ aus Obervellach.

Auch die weiteren Punkte wurden einstimmig abgewickelt. So wurde der Ankauf von Grundstücken in der Gesamtgröße von 2,5 Hektar im Bereich der Siedlung „Am Kreuzacker“ für 176.000 Euro beschlossen. Begründet wurde der Ankauf von Krottendorfer mit „vorausschauender Planung“ der Siedlungstätigkeit.

Per Dringlichkeitsantrag kam auch noch ein Tagespunkt über die Pachtverträge mit den Tennisvereinen aus Röschitz und Roggendorf auf die Tagesordnung. Beide Vereine zahlen künftig je 5 Euro pro Jahr für jeden ihrer Plätze an die Gemeinde. Besonders wichtig war das für den Roggendorfer Verein, denn der plant aktuell die Errichtung eines zweiten Platzes und braucht dafür für Förderansuchen bei Land und Sportunion einen aktuell gültigen Pachtvertrag.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden