Irnfritz: Voranschlag fällt hoch aus

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Voranschlag für das Jahr 2022 beschlossen. Die Summe der Investitionen fiel dabei deutlich höher als in den Jahren zuvor aus. Etwas über 1,9 Millionen Euro wird die Gemeinde im kommenden Jahr investieren.

Der Grund sind zwei Großprojekte, die 2022 ausfinanziert werden sollen. Das Unternehmen Bauhof läuft bekanntlich bereits und soll schon im Frühjahr fertiggestellt werden. Knapp eine Million Euro Gesamtkosten verschlingt das Projekt laut Bürgermeister Hermann Gruber. „Den Großteil davon konnten wir allerdings mithilfe von Rücklagen finanzieren“, erklärt er.

Der zweite große Brocken wird dagegen im kommenden Jahr erst so richtig starten. Die Feuerwehr Irnfritz bekommt ein neues Feuerwehrhaus. Im Frühjahr ist Baubeginn. Die Gesamtkosten sollen sich hier sogar auf etwas über eine Million Euro belaufen. Die Fertigstellung könnte dabei schon im Jahr 2022 erfolgen. „Baumaterialien werden aktuell stetig teurer. Es wäre gut, wenn das Gebäude möglichst schnell errichtet wird“, meint Gruber.

Die restlichen Investitionen teilen sich auf verschieden Infrastrukturmaßnahmen auf. Mehrere Kanalprojekte in den verschiedenen Katastralgemeinden belaufen sich auf rund 180.000 Euro. Zudem steht der Kauf eines neuen Feuerwehr-Einsatzfahrzeuges an. Weiter vorantreiben will die Gemeinde zudem den Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED.

Erhöhen wird sich laut Voranschlag der Schuldenstand in Irnfritz-Messern – von 4.285.900 auf 4.661.500 Euro.

Neben dem Voranschlag 2022 gab es im Rahmen der Sitzung auch einen Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2021. „Das Jahr ist finanziell verhältnismäßig gut verlaufen. Wir haben mehr Zuwendungen vom Land und mehr Steuereinnahmen erhalten“, berichtet der Bürgermeister.

Neues gibt es auch zum Thema Telefonempfang. So soll im Frühjahr in Nondorf ein Sendemast installiert werden. „Im Ort hatten wir bisher immer recht schlechten Empfang“, schildert Gruber das Problem. Der neue Mast soll Abhilfe schaffen. Etwas später nachziehen soll übrigens auch Trabenreith, wo aktuell ähnliche Empfangsqualität herrsche.