150 Jahre Leidenschaft für Bäckerei in Eggenburg

Wenn man in Eggenburg um den Hauptplatz geht, sieht man fast zu jeder Tageszeit eine lange Schlange vor der Bäckerei Kail. Das hat seinen Grund, denn jeder hier weiß: die besten Semmeln gibt’s bei „der Kail“. So ist es kein Wunder, dass das älteste Familienunternehmen in der Stadt in diesen Tagen seinen 150. Geburtstag feiert, denn Qualität und Beständigkeit zahlen sich aus.

Wie hat alles angefangen?

Die Geburtsstunde des Betriebs war das Jahr 1872, erzählt Martha Kail: Johann Kail, der ursprünglich aus Weitra stammte, gründete im früheren Haus des Postmeisters Philip Washietl eine Bäckerei. Der Start war nicht leicht, wenn man bedenkt, dass just in diesem Jahr alle Maße auf metrische Maße umgestellt wurden: Aus Quentchen, Lot und Pfund wurden plötzlich Gramm und Kilogramm. Ein Brot kostete damals 0,16 Gulden, das sind umgerechnet cirka 1,95 Euro. Ganz schön happig, wenn man bedenkt, dass der Bruttolohn damals 54 Euro betrug. 60 Prozent des Gehalts gab man damals für Nahrung aus.

Mit dem unzufriedenen und vielstimmigen Hintergrundgrollen der Völker in der Monarchie übernahm Richard Kail 1901 die Bäckerei und führte sie durch die Wirren des Zusammenbruchs des Kaiserreichs und des 1. Weltkriegs. 1930 belebte der findige Bäckermeister einen alten Brauch wieder: Morgenstern backen. Am Dreikönigstag wurden die gebackenen Morgensterne an Paten, Kinder und Arme verschenkt. 1956 wurde Papa Franz Kail Chef im Betrieb. Der hatte ursprünglich Käserei gelernt, sprang aber ein, als sein Bruder im 2. Weltkrieg fiel.

Martha folge 30 Jahre später: „Als drittes Kind von fünf Mädchen habe ich immer schon gewusst, dass ich den Betrieb übernehmen will, es war meine eigene Entscheidung! Ich wurde nicht dazu gedrängt von meinen Eltern. Als ich 13 war, haben sie, bevor sie einen Ofen gekauft haben, gefragt, ob ich das Handwerk lernen möchte, sonst hätten sie das wohl nicht mehr investiert. Aber gedrängt wurde ich nie.“

„Sehr viel Handarbeit – und das schätzen die Kunden“

„In den letzten Jahren gab es durchaus massive Einschnitte“, überlegt Hubert Kail. „Viele unserer Mitbewerber haben ja das Bäckerhandwerk übernommen und sind gar keine Bäcker, sondern ,Aufbäcker‘ mit Fertigware.“ Größer werden und Filiale um Filiale aus dem Boden stampfen, war nie die Strategie von Martha Kail. „Bis vor einem Jahr habe ich das Unternehmen alleine geschupft, Hubert war ja arbeiten, und als Chef muss man halt überall sein, das geht mit Kindern nicht so einfach.“ Aber das hat auch Vorteile: „Wir haben bei der Herstellung unserer Backwaren bewusst nicht viel verändert. Natürlich hat man schon die eine oder andere Maschine, die manches leichter macht, aber es ist einfach noch immer sehr viel Handarbeit.“ Und genau das schätzen die Kundinnen und Kunden.

„Früher gab es Semmerln, Kipferln, Salzstangerln, ein Schwarz- und ein Weißbrot“, erzählt Hubert Kail, „heute bieten wir 50 verschiedene Backsorten an.“

In drei Jahren wird es diese einzigartige Vielfalt vermutlich nicht mehr geben, denn da will Martha Kail ihre Bäckerei ein letztes Mal aufsperren. Die beiden Söhne haben andere berufliche Wege eingeschlagen und sind nicht im Handwerk zuhause, wie Hubert Kail lächelnd anmerkt. Und seine Frau ergänzt: „Aber das macht nix, so sehr ich meine Arbeit liebe, freue ich mich auch schon auf einen neuen Lebensabschnitt, in dem ich einmal länger als 14 Tage Urlaub machen kann.“ Und vermutlich Bäckereien in anderen Ländern inspizieren …