20 Jahre Unfried in Gars

Er bedankte sich bei Bürgermeister Martin Falk, Vizebürgermeisterin Pauline Uitz und den Gemeinderäten Robert Schneider, Daniela Groll, Alfred Gundinger, Gerald Steindl und Christina Jaglitsch der Marktgemeinde Gars für die gute Synergie und ebenfalls bei seiner Gattin Edith Unfried für ihre Unterstützung.

Seitens der Wirtschaftskammer, vertreten durch Obfrau Margarete Jarmer, wurden die Mitarbeiter mit Urkunden ausgezeichnet. Die Landesinnung NÖ für Holz, vertreten durch Landesinnungsmeister Wolfgang Huber und seinen Stellvertreter Bernd Strahammer, verlieh Unfried das Ehrenzeichen in Gold. „Es gibt einige Menschen, die machen manches richtig. Es gibt wenige Menschen, die machen alles richtig. So auch Gerhard Unfried und sein Team, das einen großen Applaus verdient", so Falk.

Neben vielen Garser Gemeinderäten mit dabei am Fest waren auch der Horner AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp und Heinz Konrath, Bürgermeister von Nussdorf ob der Traisen, der Heimatgemeinde von Unfried. Die Bürgermusikkapelle Gars begleitete den Festakt, der von Joachim Reitbauer moderiert wurde. Pfarrer Robert Bednarski hat anschließend die Segnung vorgenommen.

Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek verwöhnte mit seinem Team die Gäste mit erlesenen Grillspezialitäten. Rund um das Fest wirkten die Freiwillige Feuerwehr Gars, der Fußball- und der Eislaufverein Gars unterstützend mit.