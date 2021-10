„Wir haben nun in Horn ein Flaggschiff und Kompetenzzentrum in der Museumslandschaft Niederösterreichs“, betonte Bürgermeister Jürgen Maier. Dass man hier Museum zum „sehen, riechen und hören“ bietet, bekamen die Gäste dann gleich beim Auftritt von Ex-Stadtrat Ludwig Schleritzko bestätigt: Er kam mit seinem „Lanz Bulldog“ Baujahr 1948 in den Museumshof eingefahren und brachte unter Einweisung von Kapellmeisterin Victoria Engelmaier mit viel Gefühl das historische Gefährt in den richtigen Takt, zu dem die Stadtkapelle den „Traktormarsch“ spielte.

Blick in die Geschichte und die Gegenwart. In der Ausstellungshalle begann der Festakt mit einem Film von Dominik Wagerer, der die Entstehungsgeschichte und die Inhalte des ehemaligen Mader-Museums und nun „NÖ Kompetenzzentrums für Landwirtschaft“ brachte. Geplant wurde die Dauerausstellung von Museumsplaner Franz Pötsch und dem wissenschaftlichen Leiter des Horner Museums Martin Bauer. Begleitende zur Überführung des ehemalige „Mader-Museums“ in das NÖ Kompetenzzentrum für historische Landtechnik wurden noch weitere Maßnahmen gesetzt. Gestaltet wurde der Vorplatz durch Architekt Reinhard Litschauer, der Graselturm wurde saniert und das Museum durch den Einbau eines Treppenliftes und einess Aufzugs barrierefrei gestaltet. Die Kosten des Umbau und der begleitenden Maßnahmen betrugen 800.000 Euro, 300.000 Euro steuerte das Land NÖ bei. Die „Sparkasse Horn Privatstiftung“ stellte sich mit 100.000 Euro ein, wofür der ehemalige Vorstandsdirektor Manfred Wielach Dank und Anerkennung ausgesprochen erhielt. Auch das Bundesdenkmalamt und das Bundesministerium für Kunst und Kultur unterstützten das Projekt.

Dank an Mitbeiter, Landesehrenzeichen für Armand Körner. Im Anschluss folgte die Festrede von Bürgermeister Jürgen Maier der mit dem Sager „Das Geld, das der Stadtgemeinde fehlt, steckt im Museum“ Lacher erntete. Persönlich dankteMaier dem Team des Museumsvereins mit Obmann Gilbert Zinsler und Amand Körner, der am Eröffnungstag von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit den Landesehrenzeichen ausgezeichnet worden war, dem Museumsteam mit Direktor Anton Mück und dem ehemaligen Kustos Wolfgang Andraschek und seinem Nachfolger Hans-Peter Trimmel, den Museumsplanern Franz Pötscher und Martin Bauer, Architekt Reinhard Litschauer und den Bauhofmitarbeitern, Josef Brandner, Thomas Pöll und Wilhelm Krippl.

Ulrike Vitovec, Geschäftsführerin des Museumsmanagements NÖ, die die Umgestaltung begleitete, erhielt zur Erinnerung ein Gemälde mit der Darstellung der Horner Türme. Kulturstadtrat Martin Seidl, der für den Umbau verantwortlich zeichnete, wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Horn geehrt. Landtagspräsident Karl Wilfing erstaunte die Eröffnungsgäste mit umfangreichen Wissen über das Museum Horn.

Die Mödringer Sänger „Fliederstaudn & Wurzelwerk“, sorgte für die passende musikalischen Umrahmung der Eröffnung.