Gedenken an Horner Josef Höbarth

Foto: Eduard Reininger

Zum 70. Todestag von Professor Josef Höbarth fand am Horner Stadtfriedhof eine Gedenkfeier an der Gruft des ehemaligen Direktors des Höbarthmuseums statt. Museumsvereins-Obmann Gilbert Zinsler würdigte dabei die Leistungen und den Einsatz von Höbarth, der am 17. März 1891 in Reinprechtspölla geboren wurde.

Als Urzeitforscher hat Höbarth 1930 eine der größten urgeschichtlichen Sammlungen Österreichs begründet: Älteste von Menschenhand geschaffene Werkzeuge belegen die Anwesenheit des Neandertalers vor 40.000 Jahren in unserer Region. Die wohl größte Entdeckung seines Lebens war das hallstattzeitliche Gräberfeld von Maiersch mit etwa 100 Gräbern.

„Ursprünglich wollte Höbarth seine privaten Sammlungen dem Krahuletz-Museum in Eggenburg übergeben, doch ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten Johann Geringer am Postamt Horn führte dazu, dass er sie der Stadt Horn für ein Museum schenkte“, berichtete Zinsler. 1930 fand die Gründerversammlung des Museumsvereines statt, im Dezember wurde in einem ehemaligen Stadtturm an der Prager Straße das Höbarthmuseum eröffnet. 1938 gingen die Sammlungen in den Besitz der Stadtgemeinde über.

Im November 1952 bekam der Forscher den Ehrentitel „Professor“ verliehen. Am 16. Dezember 1952 starb Höbarth und wurde in einem Ehrengrab der Stadt Horn beigesetzt.

