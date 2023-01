Forstunfall Rothweinsdorf: 61-Jähriger von Ast erschlagen

E in tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwochvormittag in Rothweinsdorf (Gemeinde Irnfritz-Messern): Ein 61-jähriger Mann wurde bei Forstarbeiten von einem herabfallenden Ast erschlagen.