AMS Horn setzt auf Qualifizierung für Frauen

Viktoria Auer ist 34 Jahre alt und kommt aus Horn. Seit August 2022 macht sie mit Feuereifer ihre Lehrausbildung zur Maschinenbautechnikerin. Im Juni kam die Gärtnerhelferin zum AMS. Für sie war klar, es war Zeit für einen Neuanfang. „Meine Beraterin hat mir das Programm `Frauen in Handwerk und Technik´ empfohlen. Ich habe hier die Möglichkeit bekommen, meine handwerklichen Fähigkeiten in einer Schnupperwerkstatt zu testen und mein Wissen in den Fächern Mathematik, IT, Physik und Chemie aufzufrischen. Mir hat das große Freude gemacht. So kam ich bald ins Ausbildungszentrum nach Sigmundsherberg, um eine Lehrausbildung zu machen“, berichtet Viktoria Auer. Wenn alles klappt, wird Viktoria Auer im Februar 2024 die Lehrabschlussprüfung absolvieren.

„Ab Spätherbst werden wir auch dringend gebrauchte Fachkräfte in den Berufsbildern der erneuerbaren Energie in Sigmundsherberg ausbilden“, erklärt AMS Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp. Zu Jahresende 2022 war ein Drittel der Schulungsteilnehmer in Sigmundsherberg weiblich. „Diesen Anteil wollen wir noch deutlich steigern“, so Ferdinand Schopp.

2022: Arbeitslosenquote von Frauen mit nur Pflichtschulabschluss bei 19,5 Prozent

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Trotz markant sinkender Arbeitslosigkeit bei Frauen im letzten Jahr (-23,3%; Männer -19,3%) liegt die Arbeitslosenquote von jenen, die nur einen Pflichtabschluss absolviert haben, bei 19,5% (Männer 19,2%). Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote der Frauen mit einem Lehrabschluss liegt bei 7,1% (Männer 5,3%).

