Impfung im Bezirk Horn weiter voll in Fahrt

Alleine im Impfzentrum Horn wurden gestern 299 Dosen verimpft. Insgesamt stieg die Zahl der hier seit vergangenen Mittwoch verabreichten „Stiche" auf 1.306 an.

In Eggenburg ließen sich am Mittwoch gleich 373 Personen im Rathaus impfen. Als „gigantisch und sehr erfreulich" bezeichnete Bürgermeister Georg Gilli den regelrechten Ansturm. Einen Tag später war die Freizeithalle in Langau mit Impfwilligen gefüllt. Hier holten sich in drei Stunden 127 Personen ihre Impfung. Auch Geschäftsführender Gemeinderat Erich Prand-Stritzko holte sich wie viele andere Langauer schon den „dritten Stich". Laut ihm waren etwa die Hälfte der Personen aus Langau selbst, der Rest kam aus den umliegenden Gemeinden.

Die nächsten Halte des Impfbusses in der Nähe des Bezirks Horn: