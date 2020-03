Der Kunst und Kulturverein Meiseldorf „M.ars“ organisierte im Feuerwehr-Haus eine Ausstellung mit Fotos von Hanna Engelmann zum Thema „Heimatgefühle“.

Ihr Ziel sieht die Fotokünstlerin, die in Wien Geschichte und Deutsch studiert hat, darin, „den Begriff Heimat fotografisch in seiner Vielfältigkeit zu erfassen“ und anhand ihres Heimatortes Stockern aufzuzeigen. Das Besondere an dieser Ausstellung waren aber nicht nur die außergewöhnlichen Bilder, sondern auch der Auftritt von „Sound Exit“. Die acht jungen Musiker aus dem Wald- &Weinviertel entstaubten die traditionelle Blasmusik, indem sie den Blechsound mit Gesang und Popularmusik kombinieren.

Seit der Gründung des Kunstvereins „M.ars“ vor neun Monaten durch Andrea und Erich Piffl kann der Vereins auf bewährte Netzwerke zurückgreifen und ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Kulturangebot stellen. Bürgermeister Niko Reisel meinte, dass ohne den Einsatz der vielen Initiativen, Institutionen und Vereine, deren Protagonisten sich ehrenamtlich einbringen, die Gemeinde Meiseldorf so ein Kulturspektrum nicht anbieten könne.